Tensión con China: Costa Rica se suma a respaldo internacional con Panamá

La Cancillería de Panamá, por su lado, reiteró su compromiso con la defensa de los intereses del país y el respeto al derecho internacional, subrayando la importancia de abordar la situación a través de los canales diplomáticos correspondientes.

El vecino país se suma de esta manera a Estados Unidos, Israel, Ucrania, Honduras, Paraguay y Perú, quienes han calificado esas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

“El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la mas firma condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá debido a las demoras e inspecciones arbitrarias e injustas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial”, declaró el gobierno costarricense en un comunicado oficial. “Costa Rica reitera el respaldo irrestricto al Derecho Internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”, añadió.

Costa Rica se sumó este sábado 4 de abril a los países que expresaron su respaldo a Panamá frente a las recientes tensiones con la República Popular de China por el trato a buques con bandera panameña en los puertos.

‘Distorsión de la realidad’

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, respondió que las acusaciones son “completamente infundadas” y constituyen una “distorsión de la realidad”.

En la conferencia de prensa de este viernes 3 de abril, un reportero de Bloomberg preguntó por las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, quien afirmó que China estaría deteniendo barcos panameños después de que Panamá cancelara el contrato a Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, que tiene su sede en Hong Kong.

Respaldo y preocupación

El Gobierno costarricense expresó su “profunda preocupación” y condenó las medidas aplicadas por China, al considerar que las demoras e inspecciones “arbitrarias e injustificadas” a buques panameños ponen en riesgo el comercio mundial.

Además, Costa Rica reiteró su respeto al derecho internacional, en particular a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), y manifestó su respaldo “incondicional” a Panamá.

Por su parte, Ucrania también mostró su apoyo a Panamá, subrayando la importancia de proteger la soberanía, la independencia judicial y la libertad de navegación. En su pronunciamiento, advirtió que cualquier presión económica sobre embarcaciones panameñas socava la estabilidad del comercio global y el estado de derecho.

Estas reacciones se suman a las emitidas el 3 de abril por otros países de la región. Paraguay condenó lo que calificó como “hostigamiento comercial” por parte de China, señalando que las retenciones arbitrarias son inaceptables y representan una presión que afecta el comercio internacional.

En la misma línea, Perú respaldó a Panamá como Estado de abanderamiento responsable y abogó por un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en concordancia con los estándares internacionales. Asimismo, enfatizó la necesidad del diálogo y la cooperación regional.

Entretanto, Honduras reiteró su apoyo a Panamá y defendió principios como la soberanía de los Estados, la libertad de navegación y la aplicación no discriminatoria de las normas marítimas internacionales.

En la misma línea, Israel expresó su respaldo a Panamá y subrayó que la aplicación de la ley en materia marítima debe mantenerse “justa, técnica y libre de presiones políticas”.

“El uso de detenciones desproporcionadas pone en riesgo el comercio mundial, los costes y la confianza. Defender el estado de derecho y la libertad de navegación redunda en interés de todos”, indicó su representación diplomática.

Las reacciones se producen luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiera sobre la situación de buques panameños en puertos chinos.

Rubio señaló su preocupaciones sobre posibles demoras y detenciones.

El secretario de Estado alertó que estos incidentes podrían tener implicaciones para el comercio internacional, dada la relevancia de Panamá como uno de los principales registros de bandera a nivel mundial. Sus declaraciones contribuyeron a visibilizar el tema en el ámbito internacional.

Por su lado, el embajador de la República Popular de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre supuestas acciones de Pekín contra buques con bandera de Panamá.

A través de una publicación en la red social X, el diplomático chino cuestionó las acusaciones de Washington y lanzó un mensaje directo: “Quién socavó la neutralidad del Canal de Panamá y la estabilidad de la cadena de suministro global mediante intimidación y coerción unilaterales es una cuestión de la que toda gente sensata saca justa conclusión”.