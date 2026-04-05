Tensión con China: Costa Rica se suma a respaldo internacional con Panamá

Costa Rica se sumó este sábado 4 de abril a los países que expresaron su respaldo a Panamá frente a las recientes tensiones con la República Popular de China por el trato a buques con bandera panameña en los puertos.'El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la mas firma condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá debido a las demoras e inspecciones arbitrarias e injustas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial', declaró el gobierno costarricense en un comunicado oficial. 'Costa Rica reitera el respaldo irrestricto al Derecho Internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)', añadió.El vecino país se suma de esta manera a Estados Unidos, Israel, Ucrania, Honduras, Paraguay y Perú, quienes han calificado esas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.La Cancillería de Panamá, por su lado, reiteró su compromiso con la defensa de los intereses del país y el respeto al derecho internacional, subrayando la importancia de abordar la situación a través de los canales diplomáticos correspondientes.