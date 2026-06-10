Agroferias del IMA regresan este viernes: consulta aquí todos los lugares habilitados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas agroferias para este viernes 12 de junio, como parte de su programa de apoyo a las familias panameñas mediante la venta de productos de la canasta básica a precios económicos.Las jornadas se desarrollarán de manera simultánea en varias provincias y regiones del país, incluyendo Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, Coclé, Colón y Veraguas.El IMA informó que las agroferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m. y recordó a los ciudadanos que es indispensable presentar la cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para facilitar las compras.<b>Estos son los puntos habilitados para las agroferias del 12 de junio</b><b>Provincia de Panamá</b>Parque de Las Madres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.<b>Panamá Oeste</b>Casa Cultural de La Colorada, corregimiento de Iturralde, distrito de La Chorrera.<b>Panamá Este</b>Platanales, distrito de Chimán.<b>Chiriquí</b>Cancha de Bonilla, en Guabal, distrito de Boquerón.<b>Coclé</b>Casa Local de El Palmar, distrito de Olá.<b>Colón</b>Parque Público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.<b>Veraguas</b>Casa Comunal de Bahía Honda, distrito de Soná.Casa Comunal de Corozal, distrito de Las Palmas.<b>Recomendaciones para asistir</b>El IMA reiteró que las agroferias están diseñadas para agilizar el acceso a productos de primera necesidad y contribuir al ahorro familiar, por lo que recomendó a los asistentes llegar temprano para evitar largas filas.<b>Asimismo, recordó que para realizar las compras será necesario:</b>Presentar la cédula de identidad personal.Llevar una bolsa reutilizable.Estas jornadas forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para acercar alimentos a precios accesibles a las comunidades y fortalecer la seguridad alimentaria en diferentes regiones del país.