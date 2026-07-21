Combustibles más caros y cautela económica hunden la confianza de los consumidores

El Índice de Confianza del Consumidor se mantiene en la zona de 'desconfianza', reflejando un deterioro generalizado en las expectativas de los consumidores. Esta caída simultánea —por debajo de los 100 puntos— en los cuatro ejes que componen el estudio (situación económica del hogar, situación económica del país, probabilidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo) augura un freno pronunciado en las decisiones de compra e inversión de la población para lo que resta del año.En conjunto, estos resultados evidencian un aumento del pesimismo de los consumidores respecto a su situación económica y a las perspectivas del país, lo que podría traducirse en una 'mayor cautela' en las decisiones de consumo durante los próximos meses.El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría, explicó que este estudio hace una lectura sobre una situación del presente tratando de ver hacia adelante, en un horizonte de seis a doce meses. El empresario reconoció que la situación actual que se está viviendo como país y como panameños en la economía local es un reto. 'Es retadora y, como se dice en buen panameño, el bolsillo está afectado', afirmó Barría.El empresario subrayó que la economía de los panameños está afectada en esta coyuntura y en esta lectura en particular por temas externos que están incidiendo en el costo de las cosas, citando como ejemplo, las tensiones en el estrecho de Ormuz por la guerra que ha ocasionado un incremento 'drástico' en el precio de los combustibles. 'Eso impacta de forma transversal en los productos que nosotros consumimos. Y eso, de alguna manera, tiene una incidencia negativa en el panameño al momento de responder cuál es su realidad actual', sostuvo el empresario.Barría destacó que el análisis hace un contraste sobre la expectativa y lo que pudiera estar ocurriendo a futuro, pero eso está por verse. No obstante, resaltó que es una realidad que en la actual administración se han tomado las decisiones correctas, como por ejemplo: mejorar las finanzas del Estado y mejorar el tema del Seguro Social; sin embargo, se necesita comenzar a ver los resultados en un futuro cercano. 'Son temas que de aquí a una lectura de este índice a finales de año deberían demostrar una mejora, precisamente por lo que acabo de mencionar', puntualizó.