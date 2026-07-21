  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Combustibles más caros y cautela económica hunden la confianza de los consumidores

El alza en el precio del combustible está impactando el bolsillo de los panameños, afirmó el presidente de la CCIAP.
El alza en el precio del combustible está impactando el bolsillo de los panameños, afirmó el presidente de la CCIAP.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 22/07/2026 00:00

Un retroceso de 17 puntos en el Índice de Confianza del Consumidor refleja un desánimo generalizado en las familias panameñas, arrastrado por el costo de la vida y las bajas expectativas sobre el empleo, el ahorro y la economía del país

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La incertidumbre económica y el alza en los costos de los combustibles hundieron el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) a 75 puntos en el segundo trimestre de 2026. La cifra, divulgada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en conjunto con The Marketing Group, confirma un desplome de 17 puntos en comparación con los 92 alcanzados en enero, dejando al indicador nacional completamente instalado en la franja de desconfianza.

El deterioro responde a un escenario donde el encarecimiento de los carburantes y los factores de inestabilidad, tanto internos como externos, han impactado de lleno en el bolsillo familiar. De acuerdo con María Alejandra Cuéllar, gerenta general de The Marketing Group, este contexto ha empujado a los consumidores panameños a actuar con una “mayor cautela” sobre su presupuesto personal, restringiendo su capacidad de consumo y alejando sus perspectivas de ahorro a corto y mediano plazo.

El golpe más contundente lo recibió la expectativa sobre la marcha de la economía nacional para los próximos 12 meses, que se derrumbó 21 puntos para situarse en apenas 63 unidades respecto a los 84 puntos registrados en enero de 2026. En paralelo, la visión sobre la situación financiera del hogar retrocedió a 79 puntos —una baja de 17 unidades en seis meses—, lo que refleja que el presupuesto familiar ya resiente el impacto directo de la inflación y el costo de la vida.

Las metas de ahorro y la estabilidad en el mercado laboral tampoco ofrecen un panorama alentador. La probabilidad de reservar dinero durante el próximo año cayó a 70 puntos, mientras que la percepción sobre el desempleo se redujo a 87 unidades, regresando a números rojos. Al consultar sobre la posibilidad real de obtener trabajo en los próximos seis meses, únicamente un 43 % de los encuestados lo considera probable, frente a un 42 % que lo ve difícil o francamente imposible y un 15 % que no divisa un rumbo claro.

Perspectivas

El Índice de Confianza del Consumidor se mantiene en la zona de “desconfianza”, reflejando un deterioro generalizado en las expectativas de los consumidores. Esta caída simultánea —por debajo de los 100 puntos— en los cuatro ejes que componen el estudio (situación económica del hogar, situación económica del país, probabilidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo) augura un freno pronunciado en las decisiones de compra e inversión de la población para lo que resta del año.

En conjunto, estos resultados evidencian un aumento del pesimismo de los consumidores respecto a su situación económica y a las perspectivas del país, lo que podría traducirse en una “mayor cautela” en las decisiones de consumo durante los próximos meses.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría, explicó que este estudio hace una lectura sobre una situación del presente tratando de ver hacia adelante, en un horizonte de seis a doce meses. El empresario reconoció que la situación actual que se está viviendo como país y como panameños en la economía local es un reto. “Es retadora y, como se dice en buen panameño, el bolsillo está afectado”, afirmó Barría.

El empresario subrayó que la economía de los panameños está afectada en esta coyuntura y en esta lectura en particular por temas externos que están incidiendo en el costo de las cosas, citando como ejemplo, las tensiones en el estrecho de Ormuz por la guerra que ha ocasionado un incremento “drástico” en el precio de los combustibles. “Eso impacta de forma transversal en los productos que nosotros consumimos. Y eso, de alguna manera, tiene una incidencia negativa en el panameño al momento de responder cuál es su realidad actual”, sostuvo el empresario.

Barría destacó que el análisis hace un contraste sobre la expectativa y lo que pudiera estar ocurriendo a futuro, pero eso está por verse. No obstante, resaltó que es una realidad que en la actual administración se han tomado las decisiones correctas, como por ejemplo: mejorar las finanzas del Estado y mejorar el tema del Seguro Social; sin embargo, se necesita comenzar a ver los resultados en un futuro cercano. “Son temas que de aquí a una lectura de este índice a finales de año deberían demostrar una mejora, precisamente por lo que acabo de mencionar”, puntualizó.

VIDEOS
Lo Nuevo