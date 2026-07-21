Combustibles más caros y cautela económica hunden la confianza de los consumidores

La incertidumbre económica y el alza en los costos de los combustibles hundieron el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) a 75 puntos en el segundo trimestre de 2026. La cifra, divulgada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en conjunto con The Marketing Group, confirma un desplome de 17 puntos en comparación con los 92 alcanzados en enero, dejando al indicador nacional completamente instalado en la franja de desconfianza.

El deterioro responde a un escenario donde el encarecimiento de los carburantes y los factores de inestabilidad, tanto internos como externos, han impactado de lleno en el bolsillo familiar. De acuerdo con María Alejandra Cuéllar, gerenta general de The Marketing Group, este contexto ha empujado a los consumidores panameños a actuar con una “mayor cautela” sobre su presupuesto personal, restringiendo su capacidad de consumo y alejando sus perspectivas de ahorro a corto y mediano plazo.

El golpe más contundente lo recibió la expectativa sobre la marcha de la economía nacional para los próximos 12 meses, que se derrumbó 21 puntos para situarse en apenas 63 unidades respecto a los 84 puntos registrados en enero de 2026. En paralelo, la visión sobre la situación financiera del hogar retrocedió a 79 puntos —una baja de 17 unidades en seis meses—, lo que refleja que el presupuesto familiar ya resiente el impacto directo de la inflación y el costo de la vida.

Las metas de ahorro y la estabilidad en el mercado laboral tampoco ofrecen un panorama alentador. La probabilidad de reservar dinero durante el próximo año cayó a 70 puntos, mientras que la percepción sobre el desempleo se redujo a 87 unidades, regresando a números rojos. Al consultar sobre la posibilidad real de obtener trabajo en los próximos seis meses, únicamente un 43 % de los encuestados lo considera probable, frente a un 42 % que lo ve difícil o francamente imposible y un 15 % que no divisa un rumbo claro.