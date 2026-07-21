Cobre Panamá convierte a 66 emprendedores en protagonistas de una nueva historia con ‘Cobre Emprende: El Pitch’

'Cobre Emprende: El Pitch' representa una nueva etapa de Cobre Emprende, iniciativa que nació en 2025 con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor en distintas partes del país, principalmente en las provincias de Colón y Coclé.Desde su creación, el programa ha brindado capacitación, acompañamiento y herramientas para que cientos de personas desarrollen sus ideas de negocio y encuentren nuevas oportunidades de generación de ingresos.Solo durante 2025, más de 700 emprendedores participaron en los procesos de formación impulsados por Cobre Emprende. Gracias a talleres especializados, mentorías, asesorías y acompañamiento técnico, los participantes adquirieron conocimientos sobre administración, finanzas, comercialización, innovación, atención al cliente y planificación estratégica, fortaleciendo las bases de sus negocios.Para 2026, el programa ha ampliado su alcance, beneficiando a más de 1,000 panameños, consolidándose como una plataforma que impulsa el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de pequeños negocios y el emprendimiento.Este crecimiento demuestra el compromiso de Cobre Panamá con la generación de oportunidades que trascienden la capacitación y se convierten en herramientas reales para mejorar la calidad de vida de las personas.