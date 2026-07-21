Cobre Panamá convierte a 66 emprendedores en protagonistas de una nueva historia con ‘Cobre Emprende: El Pitch’

Detrás de cada emprendimiento existe una historia de perseverancia, esfuerzo y sueños por cumplir. Hay familias que decidieron apostar por una idea para mejorar su calidad de vida, jóvenes que encontraron una oportunidad para desarrollar su talento y pequeños empresarios que, con creatividad y dedicación, han logrado abrirse camino en mercados cada vez más competitivos. Con el propósito de dar visibilidad a esas historias e impulsar el crecimiento del emprendimiento nacional, Cobre Panamá presenta “Cobre Emprende: El Pitch”, una producción que llevará a la audiencia el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de emprendedores provenientes de distintas regiones del país. El programa se estrenó este 21 de julio y podrá verse todos los martes y jueves a las 7:30 p.m. a través de la cuenta oficial de YouTube @barceloficial. Durante cuatro semanas, 66 emprendedores pondrán a prueba sus proyectos frente a un panel de jurados y ante miles de panameños que también podrán conocer sus historias, seguir su evolución y convertirse en parte de esta experiencia. Más que una competencia, Cobre Emprende: El Pitch busca acercar al público al lado humano del emprendimiento. Cada episodio permitirá conocer el camino recorrido por hombres y mujeres que decidieron transformar una idea en una oportunidad para salir adelante, enfrentando desafíos económicos, personales y profesionales con determinación y resiliencia. Los participantes compartirán el proceso que los llevó a crear sus negocios, presentarán sus productos y servicios, demostrarán el potencial de crecimiento de sus iniciativas y competirán por obtener capital semilla de hasta $5,000, un respaldo económico que les permitirá fortalecer sus emprendimientos y dar el siguiente paso en su desarrollo empresarial. Los recursos podrán ser destinados a la compra de activos fijos, maquinaria, herramientas, materia prima e insumos contemplados dentro de sus planes de negocio, facilitando que estas iniciativas continúen creciendo de manera sostenible y generando nuevas oportunidades para sus familias y comunidades.

Un programa que transforma vidas

“Cobre Emprende: El Pitch” representa una nueva etapa de Cobre Emprende, iniciativa que nació en 2025 con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor en distintas partes del país, principalmente en las provincias de Colón y Coclé. Desde su creación, el programa ha brindado capacitación, acompañamiento y herramientas para que cientos de personas desarrollen sus ideas de negocio y encuentren nuevas oportunidades de generación de ingresos. Solo durante 2025, más de 700 emprendedores participaron en los procesos de formación impulsados por Cobre Emprende. Gracias a talleres especializados, mentorías, asesorías y acompañamiento técnico, los participantes adquirieron conocimientos sobre administración, finanzas, comercialización, innovación, atención al cliente y planificación estratégica, fortaleciendo las bases de sus negocios. Para 2026, el programa ha ampliado su alcance, beneficiando a más de 1,000 panameños, consolidándose como una plataforma que impulsa el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de pequeños negocios y el emprendimiento. Este crecimiento demuestra el compromiso de Cobre Panamá con la generación de oportunidades que trascienden la capacitación y se convierten en herramientas reales para mejorar la calidad de vida de las personas.

Emprendimientos que responden a las necesidades de sus comunidades

A lo largo del programa, los emprendedores han desarrollado iniciativas en sectores estratégicos para el desarrollo comunitario, demostrando la diversidad del talento existente en Panamá. Entre los proyectos participantes destacan emprendimientos relacionados con panadería, gastronomía, artesanías, tecnología, turismo local, servicios, moda, producción de alimentos, economía creativa y otras actividades productivas, capaces de generar empleo y dinamizar las economías locales. Cada uno de estos negocios refleja el conocimiento, la identidad y el potencial de las comunidades donde nacieron, convirtiéndose en ejemplos de cómo el emprendimiento puede transformar realidades cuando cuenta con acceso a capacitación, acompañamiento y oportunidades de crecimiento. Precisamente esa diversidad será uno de los principales atractivos del programa, ya que permitirá que la audiencia conozca iniciativas innovadoras provenientes de diferentes regiones del país y descubra el talento que existe fuera de los grandes centros urbanos.

Una vitrina para el talento panameño

Además del capital semilla, “Cobre Emprende: El Pitch” ofrece a los participantes una oportunidad única para dar visibilidad a sus negocios. Cada episodio funcionará como una vitrina nacional donde los emprendedores podrán presentar sus marcas, conectar con nuevos clientes, fortalecer su posicionamiento y ampliar su red de contactos. La exposición que brinda el programa también contribuirá a que más personas conozcan productos y servicios desarrollados por emprendedores panameños, impulsando el consumo local y generando nuevas oportunidades comerciales. A través de esta plataforma, Cobre Panamá busca demostrar que el emprendimiento no solo representa una fuente de ingresos para las familias, sino también una herramienta para fortalecer las economías locales, promover la innovación y construir comunidades más resilientes.

Historias que inspiran

Para Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, el verdadero valor del programa está en las historias de vida que hay detrás de cada participante. “Muchas veces vemos el resultado final de un emprendimiento, pero pocas veces conocemos todo lo que hay detrás: el sacrificio, las noches sin dormir, el miedo a empezar y la valentía de seguir adelante. Con esta iniciativa queremos visibilizar esas historias y demostrar que el talento, la creatividad y las ganas de salir adelante están presentes en todo Panamá. Impulsar a los emprendedores también significa generar oportunidades reales para las personas, fortalecer las comunidades y contribuir al desarrollo del país.” La producción contará además con la participación de reconocidas figuras nacionales y un panel de jurados que acompañará a los participantes durante cada episodio, evaluando el potencial de sus propuestas y compartiendo recomendaciones que les permitan fortalecer sus modelos de negocio.

Una apuesta por el desarrollo sostenible