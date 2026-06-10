Los trabajadores de la Biblioteca Nacional denuncian un cambio unilateral en las fechas de pago

Los trabajadores de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, patronato que actualmente administra la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, expresaron este miércoles 10 de junio su preocupación por la decisión de la Junta Directiva de modificar las fechas de pago de la planilla salarial, una medida que consideran atenta contra su estabilidad económica y que, según afirman, fue adoptada sin el consentimiento previo de los colaboradores.

“Por más de 20 años, los colaboradores de la Fundación hemos recibido nuestros salarios los días 10 y 25 de cada mes. Sin embargo, el pasado 14 de mayo recibimos un correo electrónico de la Dirección General informando que, por instrucción de la Junta Directiva, las fechas de pago serían modificadas a partir de junio de 2026 para realizarse los días 15 y 30 de cada mes”, señala un comunicado emitido por los trabajadores, quienes precisaron que la Junta Directiva es presidida por el doctor Fernando Gómez Arbeláez.

Los colaboradores consideran, además, que esta decisión desconoce una práctica laboral mantenida durante más de dos décadas.

“El artículo 70 del Código de Trabajo establece que obligan al empleador las condiciones que, por costumbre, resulten favorables para el trabajador, aun cuando no estén expresamente estipuladas en el contrato de trabajo”, agregaron.

Los trabajadores de la Fundación Pro Biblioteca Nacional también informaron que acudieron al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para conocer el alcance de sus derechos laborales. Según indicaron, funcionarios de la entidad les informaron que una medida de esta naturaleza no podía ser aplicada de forma unilateral por parte del empleador. No obstante, pese a estas advertencias, el cambio en las fechas de pago entró en vigor este 10 de junio.

“Posteriormente, inspectores del Ministerio de Trabajo realizaron una visita a la institución y sostuvieron reuniones con representantes de los trabajadores y con las jefaturas administrativas. Durante estos encuentros se reiteró la información previamente suministrada y se explicó que insistir en el cambio de las fechas de pago podría dar lugar a sanciones para el empleador. Según nuestro conocimiento, los resultados de esta actuación fueron comunicados a la Junta Directiva. No obstante, la decisión de modificar las fechas de pago no fue suspendida”, manifestaron los trabajadores.

Asimismo, expresaron su preocupación por la presunta solicitud, por parte de Gómez Arbeláez, de los expedientes de los colaboradores que participaron en las gestiones realizadas ante Mitradel.

En ese sentido, los trabajadores rechazaron “cualquier acción que pueda interpretarse como una represalia contra quienes han ejercido su derecho a solicitar orientación ante las autoridades laborales”.

“Nuestro único interés ha sido procurar el respeto de nuestros derechos y mantener un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones en beneficio de todas las partes”, sostuvieron.

Los colaboradores reiteraron además su disposición al diálogo y expresaron su confianza en que la situación pueda resolverse mediante el respeto a las leyes laborales vigentes y a las condiciones que históricamente han regido la relación entre la Fundación y sus trabajadores.

Por otra parte, los empleados de la Biblioteca Nacional quisieron dejar claro que esta situación no guarda relación con los recientes anuncios sobre el proceso de transición administrativa de la institución hacia el Ministerio de Cultura (MiCultura).

“Por el contrario, vemos con buenos ojos lo comunicado por el Ministerio y confiamos en que la entidad rectora garantizará el buen funcionamiento de la Biblioteca Nacional, así como la protección de las colecciones patrimoniales que durante años hemos custodiado y preservado con dedicación como profesionales de la bibliotecología, la archivística y áreas afines. Nuestro interés sigue siendo el fortalecimiento de la institución, la protección de su patrimonio documental y el respeto de los derechos de quienes diariamente contribuimos al cumplimiento de su misión de servicio público”, concluyeron.