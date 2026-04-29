Conductor de plataforma digital entre los 24 aprehendidos por vender drogas en Panamá este

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía de Drogas y en conjunto con agentes de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, ejecutó la segunda fase de la operación “Panamá este seguro”, que dejó un total de 24 personas aprehendidas por presunta venta de sustancias ilícitas.

Las diligencias se desarrollaron en distintos puntos de Pacora, 24 de Diciembre y Las Garzas, donde las autoridades lograron ubicar drogas y dinero en efectivo durante los operativos.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Drogas, algunos de los aprehendidos presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en las cercanías de centros educativos, lo que encendió las alertas de los residentes del sector.

Entre los detenidos figuran un taxista y un conductor de plataforma digital, quienes supuestamente utilizaban sus labores para distribuir las sustancias ilícitas.

Además, se informó sobre la captura de una persona que mantenía pendiente el cumplimiento de una condena de 120 meses de prisión por delitos relacionados con drogas.

En total, durante esta segunda fase se llevaron a cabo 19 diligencias de allanamiento y registro, como parte de la estrategia para combatir el microtráfico en Panamá este.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de jueces de garantías, quienes deberán decidir sobre la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación y la aplicación de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.