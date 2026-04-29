Panamá y Francia fortalecen cooperación con Panamá en la lucha contra el narcotráfico

Panamá y Francia estrechan cada vez más su alianza en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de una cooperación que ambas naciones califican como estratégica para la seguridad regional.La Embajada de Francia en Panamá resaltó la reciente visita oficial de <b>Dimitri Zoulas, jefe de la Oficina Antiestupefacientes de Francia</b>, quien llegó al país <b>para reforzar la coordinación entre ambos gobiernos frente a las amenazas del crimen transnacional.</b>Según destacó la sede diplomática, la visita no solo permitió consolidar la cooperación bilateral, sino también <b>enviar un mensaje claro sobre la importancia que tiene Panamá para Francia dentro del combate internacional contra el narcotráfico.</b>Durante su estadía, Zoulas transmitió personalmente el reconocimiento de las altas autoridades francesas al Ministerio de Seguridad Pública y a las fuerzas panameñas por el operativo que permitió capturar a uno de los narcotraficantes franceses más buscados.Francia también elogió los resultados alcanzados por Panamá en materia de incautación de drogas, señalando que las cifras reflejan el compromiso, la capacidad operativa y el profesionalismo de los estamentos de seguridad del país.Uno de los puntos más relevantes de la visita fue <b>la firma de dos acuerdos con el Ministerio de Seguridad Pública, liderado por el ministro Frank Ábrego</b>, orientados a fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas contra las estructuras criminales internacionales.La Embajada francesa subrayó que estos acuerdos representan avances concretos y una voluntad compartida de enfrentar de manera coordinada las redes del crimen organizado que operan a nivel global.Con este acercamiento, Francia reafirmó su intención de mantener una relación cercana y duradera con Panamá, apostando por una cooperación basada en la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad de la región.