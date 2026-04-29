Panamá y Francia fortalecen cooperación con Panamá en la lucha contra el narcotráfico

Panamá y Francia estrechan cada vez más su alianza en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de una cooperación que ambas naciones califican como estratégica para la seguridad regional.

La Embajada de Francia en Panamá resaltó la reciente visita oficial de Dimitri Zoulas, jefe de la Oficina Antiestupefacientes de Francia, quien llegó al país para reforzar la coordinación entre ambos gobiernos frente a las amenazas del crimen transnacional.

Según destacó la sede diplomática, la visita no solo permitió consolidar la cooperación bilateral, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia que tiene Panamá para Francia dentro del combate internacional contra el narcotráfico.

Durante su estadía, Zoulas transmitió personalmente el reconocimiento de las altas autoridades francesas al Ministerio de Seguridad Pública y a las fuerzas panameñas por el operativo que permitió capturar a uno de los narcotraficantes franceses más buscados.

Francia también elogió los resultados alcanzados por Panamá en materia de incautación de drogas, señalando que las cifras reflejan el compromiso, la capacidad operativa y el profesionalismo de los estamentos de seguridad del país.

Uno de los puntos más relevantes de la visita fue la firma de dos acuerdos con el Ministerio de Seguridad Pública, liderado por el ministro Frank Ábrego, orientados a fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas contra las estructuras criminales internacionales.

La Embajada francesa subrayó que estos acuerdos representan avances concretos y una voluntad compartida de enfrentar de manera coordinada las redes del crimen organizado que operan a nivel global.

Con este acercamiento, Francia reafirmó su intención de mantener una relación cercana y duradera con Panamá, apostando por una cooperación basada en la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad de la región.