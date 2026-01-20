Colón, pandillas y tecnología: el reto de la Policía Nacional

Uno de los pilares de la estrategia de la Policía Nacional representa el despliegue de operativos de gran escala. Fernández detalla que, a inicios de año, se ejecutaron operaciones como Odiseo Fase 1 y Fase 2, que implicaron una movilización inédita de personal.'En la primera semana de operaciones se desplegaron más de 17,500 unidades, muchas de ellas sacrificando franquicias para estar en la calle. Posteriormente, en la segunda fase, junto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), redujimos la cantidad de unidades, pero con un enfoque claro: lograr sostenibilidad', señala.El director subraya que la estrategia ya no se limita a operativos puntuales, sino que se transformó hacia recorridos diarios y permanentes por zonas policiales, con énfasis en el control territorial y la contención de pandillas. 'Ya sabemos qué nos funciona y cuáles son los pasos que debemos seguir. Hoy hablamos de una presencia constante, no de acciones aisladas', puntualiza.Pandillas, el desafíoEl control de las pandillas sigue siendo uno de los mayores retos de la seguridad pública. Fernández confirma que actualmente la Policía Nacional tiene identificadas y judicializadas unas 180 pandillas a nivel nacional, muchas de ellas producto de divisiones internas de grupos más grandes.'Sabemos quiénes son, dónde operan y cómo se mueven. Tenemos información clave y varias investigaciones en curso, sobre todo relacionadas con microtráfico, narcotráfico y contaminación de contenedores en puertos', afirma.Desde inicios de año, la institución ejecutó más de 1.2 millones de verificaciones, logrando capturas de personas requeridas por homicidio, narcotráfico y otros delitos. Fernández adelanta que en 2026 se ejecutarán más de 30 operativos antipandillas, como parte de una estrategia que se viene reforzando desde el año pasado.El director advierte que uno de los principales objetivos es evitar que estas estructuras criminales migren hacia el interior del país, aunque reconoce que ya se detectaron intentos de expansión. 'Hemos hecho incautaciones importantes en Los Santos, desarticulado grupos en Penonomé y detectado operaciones en Bocas del Toro. La contención es clave', señala.