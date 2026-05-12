Policía vincula homicidios con pugnas criminales y captura red ligada a puertos

Durante la entrevista, Fernández también confirmó la captura de <b>16 personas</b> presuntamente vinculadas con una red dedicada a contaminar contenedores en puertos nacionales.La operación se desarrolló en conjunto con el <b>Ministerio Público</b> y la<b> Fiscalía de Drogas</b>, dirigida por el fiscal superior <b>Julio Villarreal</b>.Según explicó el director policial, la investigación se extendió por casi tres años y permitió identificar a funcionarios portuarios supuestamente involucrados en las operaciones ilícitas.<i>'Había funcionarios de los puertos que fueron capturados también'</i>, indicó.Fernández señaló que las autoridades detectaron este año cerca de <b>cuatro toneladas de droga contaminadas en contenedores</b>, decomisadas tanto por el <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval</a></b> como por la Policía Nacional.El funcionario sostuvo que estas operaciones criminales aumentaron los niveles de violencia y las disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico y al microtráfico.<i>'Estas estructuras criminales son parte de esa operatividad de contaminación de contenedores y eso ha permitido que se eleve el nivel de criminalidad en el país'</i>, concluyó.