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Policía vincula homicidios con pugnas criminales y captura red ligada a puertos

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Jaime Fernández, director de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 12/05/2026 14:52
Jaime Fernández reveló órdenes de captura y nuevas investigaciones en Colón y Panamá

La Policía Nacional confirmó que mantiene abiertas varias líneas de investigación por recientes homicidios registrados en la avenida Domingo Díaz y en la provincia de Colón, mientras avanzan las pesquisas contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la contaminación de contenedores en puertos del país.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en entrevista con Telemetro Reporta que existen tres órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del doble homicidio ocurrido este lunes cerca de Villa Lucre, en la avenida Domingo Díaz.

“Ya estamos con una línea de investigación, ya tenemos bastantes elementos. Es lamentable que se haya dado el hecho”, declaró Fernández.

El funcionario sostuvo que las autoridades manejan la hipótesis de una disputa entre estructuras criminales. Según explicó, Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, identificado con el alias “Othoniel”, mantenía tres órdenes de captura vigentes: dos por homicidio y una por delitos relacionados con drogas.

“Son las rupturas entre estructuras criminales y probablemente se da esta situación, como lo vimos, con muchísima agresividad en el atentado”, afirmó.

Fernández evitó revelar a qué grupo pertenecían las víctimas, aunque confirmó que la Policía atiende una “ruptura importante” entre organizaciones criminales en distintos sectores del país.

El director agregó que la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia recuperaron evidencias en la escena del crimen y mantienen coordinación con el Ministerio Público.

Investigación por asesinato de menor en Colón

Sobre el homicidio de un menor de 14 años en la provincia de Colón, Fernández indicó que ya identificaron a varias personas que podrían estar vinculadas con el caso.

“Tenemos varias personas identificadas que pueden ser los posibles homicidas de este menor de edad”, manifestó.

El jefe policial reconoció que el crimen generó preocupación entre residentes de Colón, pese a que, según dijo, la provincia registró una disminución de homicidios en comparación con el año pasado.

Las autoridades reforzaron operativos en la provincia y reiteraron el llamado a otras instituciones del Estado para fortalecer programas de prevención dirigidos a niños y adolescentes.

Fernández advirtió que grupos del crimen organizado reclutan menores de edad aprovechando vacíos legales y mecanismos de protección establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

“Sabemos que el tema de prevención nos va a tomar tiempo. No es un tema que se construye de la noche a la mañana”, expresó.

Operación antinarcóticos dejó 16 capturados

Durante la entrevista, Fernández también confirmó la captura de 16 personas presuntamente vinculadas con una red dedicada a contaminar contenedores en puertos nacionales.

La operación se desarrolló en conjunto con el Ministerio Público y la Fiscalía de Drogas, dirigida por el fiscal superior Julio Villarreal.

Según explicó el director policial, la investigación se extendió por casi tres años y permitió identificar a funcionarios portuarios supuestamente involucrados en las operaciones ilícitas.

“Había funcionarios de los puertos que fueron capturados también”, indicó.

Fernández señaló que las autoridades detectaron este año cerca de cuatro toneladas de droga contaminadas en contenedores, decomisadas tanto por el Servicio Nacional Aeronaval como por la Policía Nacional.

El funcionario sostuvo que estas operaciones criminales aumentaron los niveles de violencia y las disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico y al microtráfico.

“Estas estructuras criminales son parte de esa operatividad de contaminación de contenedores y eso ha permitido que se eleve el nivel de criminalidad en el país”, concluyó.

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