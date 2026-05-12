Policía vincula homicidios con pugnas criminales y captura red ligada a puertos

La Policía Nacional confirmó que mantiene abiertas varias líneas de investigación por recientes homicidios registrados en la avenida Domingo Díaz y en la provincia de Colón, mientras avanzan las pesquisas contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la contaminación de contenedores en puertos del país.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en entrevista con Telemetro Reporta que existen tres órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del doble homicidio ocurrido este lunes cerca de Villa Lucre, en la avenida Domingo Díaz.

“Ya estamos con una línea de investigación, ya tenemos bastantes elementos. Es lamentable que se haya dado el hecho”, declaró Fernández.

El funcionario sostuvo que las autoridades manejan la hipótesis de una disputa entre estructuras criminales. Según explicó, Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, identificado con el alias “Othoniel”, mantenía tres órdenes de captura vigentes: dos por homicidio y una por delitos relacionados con drogas.

“Son las rupturas entre estructuras criminales y probablemente se da esta situación, como lo vimos, con muchísima agresividad en el atentado”, afirmó.

Fernández evitó revelar a qué grupo pertenecían las víctimas, aunque confirmó que la Policía atiende una “ruptura importante” entre organizaciones criminales en distintos sectores del país.

El director agregó que la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia recuperaron evidencias en la escena del crimen y mantienen coordinación con el Ministerio Público.