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Vida y cultura

Rafael Ruiloba y Modesto Tuñón serán académicos numerarios de la Academia Panameña de la Lengua

Rafael Ruiloba y Modesto Tuñón.
Rafael Ruiloba y Modesto Tuñón. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 12/05/2026 15:42
Modesto Tuñón y Rafael Ruiloba acogieron con beneplácito la noticia, en su conversación con ‘La Estrella de Panamá’

La Academia Panameña de la Lengua (APL) escogió este martes 12 de mayo a los profesores Rafael Ruiloba y Modesto Tuñón como nuevos académicos numerarios de la institución. De este modo, Ruiloba y Tuñón —quienes hasta ahora se desempeñaban como académicos correspondientes de la APL— ocuparán las letras Ñ y R, respectivamente. Ambos fueron seleccionados de una terna de cuatro candidatos.

En una conversación con La Estrella de Panamá, Rafael Ruiloba —quien también es autor de obras como el cuento ‘Viene de Panamá’ (1990) y la novela ‘Manosanta’ (1996)— expresó su satisfacción por esta escogencia, que le fue comunicada por el presidente de la APL, Jorge Eduardo Ritter.

“Este es un gran reconocimiento a mi trayectoria como escritor, investigador de la cultura y promotor de la literatura panameña. Mi premisa es seguir investigando y valorando la literatura panameña. Además, tengo pensado trabajar el lenguaje poético y estético con responsabilidad en mis próximas obras, y quiero contribuir a la labor de la Academia encaminada a la promoción de la literatura nacional, valorando la idiosincrasia y la cultura de este país”, manifestó el también poeta y cuentista a este diario.

Por su parte, Modesto Tuñón expresó que busca aportar desde su nueva posición en la Academia Panameña de la Lengua, especialmente en lo relacionado con el uso correcto del lenguaje en los medios de comunicación. Señaló que tiene un particular interés en cómo los nuevos medios y formatos actuales han modificado el lenguaje utilizado en la labor diaria de los periodistas, un aspecto en el que pondrá énfasis como académico numerario.

“Hay que dar un buen uso al lenguaje, independientemente de que ahora se encapsule o se haga más sintético. Pero, de todas maneras, la prensa tiene que seguir ejerciendo ese rol de divulgar el pensamiento y registrar los procesos y acontecimientos que suceden, porque la sociedad necesita informarse permanentemente”, explicó Tuñón, quien precisó que el rol de la Academia es el estudio permanente del lenguaje para su perfeccionamiento continuo.

Biografía de los nuevos académicos numerarios

Rafael Ruiloba es licenciado en Español por la Universidad de Panamá. Realizó estudios de maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Costa Rica. Es profesor universitario e imparte las cátedras de Literatura Española, Literatura Hispanoamericana, Literatura Clásica y Semiótica en la Universidad de Panamá. Fue director general del Instituto Nacional de Cultura (1999-2003) y presidente del Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de Panamá.

Es parte del cuerpo editorial de la Biblioteca Nacional. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en dos ocasiones y recibió el Premio Universidad 2016 que otorga la Universidad de Panamá por su trayectoria literaria.

Modesto Tuñón es periodista, profesor y consultor en comunicación social. Es egresado de la Maestría en Redacción Creativa del Español de la Universidad de Salamanca, en España. Obtuvo además una maestría en Docencia Superior, así como licenciaturas en Periodismo y en Español por la Universidad de Panamá. En esa misma casa de estudios cursó estudios de Lengua y Literatura Francesas.

También realizó estudios de maestría en Comunicación Social en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una especialización en Planificación de Proyectos e Investigación de la Comunicación en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), en Quito, Ecuador. Además, posee un postgrado internacional en Periodismo de Investigación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en Cuba.

Es autor de las obras de cuentos ‘Salir de entre las calles’ y del libro de viajes ‘Desde cualquier parte’.

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