Diputados cuestionan demora en contratación de controladores aéreos

La falta de aprobación de plazas permanentes para nuevos controladores aéreos volvió a encender el debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde diputados advirtieron sobre posibles riesgos para la seguridad aérea y cuestionaron los retrasos en la asignación de recursos a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). El tema surgió durante la sustentación de dos créditos adicionales por $5.25 millones solicitados por la AAC para financiar obras en el aeropuerto Marcos A. Gelabert y el nuevo centro de control de tránsito aéreo de Albrook. Durante la sesión, el director de la AAC, Rafael Bárcenas, confirmó que 63 nuevos controladores aéreos ya se encuentran en entrenamiento y desempeñan funciones bajo la modalidad “On the Job Training” (OJT), aunque las posiciones permanentes todavía no reciben aprobación formal. “Lo ideal sería que ya estuvieran esas posiciones listas”, reconoció el funcionario. La AAC solicitó la creación de 124 posiciones nuevas, entre controladores aéreos, bomberos aeronáuticos e inspectores de seguridad. El costo total asciende a $7.2 millones.

La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, pidió explicaciones sobre el avance del proceso y recordó que el tema ya se discutió en comparecencias anteriores de la entidad. “¿Cómo vamos en ese proceso?”, preguntó la diputada durante la sesión.

Bárcenas explicó que la AAC mantuvo conversaciones durante el último año con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr la creación de las plazas y señaló que recientemente se asignaron $2.8 millones para avanzar parcialmente con las posiciones requeridas. Sin embargo, admitió que la institución todavía necesitará refuerzos presupuestarios para cubrir los salarios de funcionamiento. “Lo que hemos acordado no es lo ideal, pero funciona”, sostuvo. El intercambio subió de tono cuando el diputado Rafael Buchanan, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, cuestionó al MEF por mantener retrasos en la aprobación de recursos pese a que, según dijo, la AAC incrementó tasas de sobrevuelo precisamente para financiar esa planilla. “Esto pone en riesgo la seguridad aérea”, afirmó Buchanan.

El diputado también criticó que el problema continúe sin resolverse desde hace dos años y pidió priorizar la creación de las posiciones debido a la importancia estratégica del sistema aéreo panameño. “Estamos hablando de un tema crítico para el país”, expresó. Bárcenas explicó que parte de la dificultad radica en la disponibilidad de fondos en caja, aunque indicó que la AAC esperaba captar $13 millones adicionales mediante el aumento de tasas de sobrevuelo aplicado desde el año pasado. “Nosotros subimos las tasas pensando en capturar $13 millones adicionales que iban directamente a esta planilla”, detalló.