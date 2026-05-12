Diputados cuestionan demora en contratación de controladores aéreos

La falta de aprobación de plazas permanentes para nuevos controladores aéreos volvió a encender el debate en la<b> Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</b>, donde diputados advirtieron sobre posibles riesgos para la seguridad aérea y cuestionaron los retrasos en la asignación de recursos a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).<b>El tema surgió durante la sustentación de dos créditos adicionales por $5.25 millones solicitados por la AAC para financiar obras en el aeropuerto Marcos A. Gelabert y el nuevo centro de control de tránsito aéreo de Albrook.</b>Durante la sesión, el director de la AAC, Rafael Bárcenas, confirmó que 63 nuevos controladores aéreos ya se encuentran en entrenamiento y desempeñan funciones bajo la modalidad 'On the Job Training' (OJT), aunque las posiciones permanentes todavía no reciben aprobación formal.'Lo ideal sería que ya estuvieran esas posiciones listas', reconoció el funcionario.La AAC solicitó la creación de 124 posiciones nuevas, entre controladores aéreos, bomberos aeronáuticos e inspectores de seguridad. El costo total asciende a $7.2 millones.