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Diputados cuestionan demora en contratación de controladores aéreos

Seguridad aérea entra al debate presupuestario en la Asamblea.
Seguridad aérea entra al debate presupuestario en la Asamblea. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 12/05/2026 15:30
La AAC confirmó que 63 nuevos controladores trabajan en entrenamiento mientras siguen pendientes las plazas permanentes

La falta de aprobación de plazas permanentes para nuevos controladores aéreos volvió a encender el debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde diputados advirtieron sobre posibles riesgos para la seguridad aérea y cuestionaron los retrasos en la asignación de recursos a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

El tema surgió durante la sustentación de dos créditos adicionales por $5.25 millones solicitados por la AAC para financiar obras en el aeropuerto Marcos A. Gelabert y el nuevo centro de control de tránsito aéreo de Albrook.

Durante la sesión, el director de la AAC, Rafael Bárcenas, confirmó que 63 nuevos controladores aéreos ya se encuentran en entrenamiento y desempeñan funciones bajo la modalidad “On the Job Training” (OJT), aunque las posiciones permanentes todavía no reciben aprobación formal.

“Lo ideal sería que ya estuvieran esas posiciones listas”, reconoció el funcionario.

La AAC solicitó la creación de 124 posiciones nuevas, entre controladores aéreos, bomberos aeronáuticos e inspectores de seguridad. El costo total asciende a $7.2 millones.

Diputados cuestionaron al MEF por retrasos en la aprobación de recursos para reforzar el sistema de control aéreo.
Diputados cuestionaron al MEF por retrasos en la aprobación de recursos para reforzar el sistema de control aéreo.

La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, pidió explicaciones sobre el avance del proceso y recordó que el tema ya se discutió en comparecencias anteriores de la entidad.

“¿Cómo vamos en ese proceso?”, preguntó la diputada durante la sesión.

Bárcenas explicó que la AAC mantuvo conversaciones durante el último año con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr la creación de las plazas y señaló que recientemente se asignaron $2.8 millones para avanzar parcialmente con las posiciones requeridas.

Sin embargo, admitió que la institución todavía necesitará refuerzos presupuestarios para cubrir los salarios de funcionamiento.

“Lo que hemos acordado no es lo ideal, pero funciona”, sostuvo.

El intercambio subió de tono cuando el diputado Rafael Buchanan, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, cuestionó al MEF por mantener retrasos en la aprobación de recursos pese a que, según dijo, la AAC incrementó tasas de sobrevuelo precisamente para financiar esa planilla.

“Esto pone en riesgo la seguridad aérea”, afirmó Buchanan.

Director de la AAC, Rafael Bárcenas.
Director de la AAC, Rafael Bárcenas.

El diputado también criticó que el problema continúe sin resolverse desde hace dos años y pidió priorizar la creación de las posiciones debido a la importancia estratégica del sistema aéreo panameño.

“Estamos hablando de un tema crítico para el país”, expresó.

Bárcenas explicó que parte de la dificultad radica en la disponibilidad de fondos en caja, aunque indicó que la AAC esperaba captar $13 millones adicionales mediante el aumento de tasas de sobrevuelo aplicado desde el año pasado.

“Nosotros subimos las tasas pensando en capturar $13 millones adicionales que iban directamente a esta planilla”, detalló.

La discusión se produjo mientras la comisión aprobaba, la semana pasada, dos créditos adicionales: uno por $2.14 millones para trabajos de rehabilitación en el aeropuerto Marcos A. Gelabert y otro por $3.11 millones para el nuevo sistema del centro de control de tránsito aéreo ubicado en Albrook.

Según la AAC, este último proyecto forma parte de un contrato plurianual de $17 millones destinado a modernizar el monitoreo del tráfico aéreo sobre Panamá y parte del continente.

Durante la sesión, Bárcenas también informó que el aeropuerto Marcos A. Gelabert registra un avance de 21% en las obras de rehabilitación de pistas y calles de rodaje.

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