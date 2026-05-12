Bank of America destaca consolidación fiscal en Panamá

El documento subraya que el principal evento positivo de riesgo para 2026 sería la reapertura de la mina Cobre Panamá, o al menos un anuncio en esa dirección.Según el informe, las personas consultadas consideran que existe una mayor probabilidad de reapertura en los próximos seis a doce meses. La mina representa alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB) por valor agregado y cerca del 5% incluyendo aportes indirectos. <i><b>'El presidente Mulino ha dicho que anunciará una decisión en junio',</b></i> recordó BofA.La firma también destacó que las encuestas muestran una disminución en el rechazo ciudadano hacia la minería respecto a los niveles de 2023, lo que refuerza la percepción de un ambiente más favorable.