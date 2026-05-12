Bank of America destaca consolidación fiscal en Panamá

Panamá podría tener una mejora en sus perspectivas económicas, tras un impulso en la consolidación fiscal, el desempeño del Canal de Panamá y la posibilidad de reapertura de la mina Cobre Panamá, así lo publicó el portal SNIP Noticias Panamá tras obtener un informe del Bank of America (BofA) publicado este lunes 11 de mayo. El informe fue elaborado tras reuniones con autoridades, empresarios, banqueros y analistas locales. BofA señaló que “aunque tenemos una visión constructiva sobre la economía, los bonos ya reflejan razonablemente esa perspectiva”. Sin embargo, la firma mantuvo una recomendación neutral sobre la deuda externa panameña. La entidad agregó que las valuaciones sugieren que Panamá conservará su grado de inversión (IG) de Moody’s, reflejando que los inversionistas ya descuentan un escenario más favorable.

El documento subraya que el principal evento positivo de riesgo para 2026 sería la reapertura de la mina Cobre Panamá, o al menos un anuncio en esa dirección. Según el informe, las personas consultadas consideran que existe una mayor probabilidad de reapertura en los próximos seis a doce meses. La mina representa alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB) por valor agregado y cerca del 5% incluyendo aportes indirectos. “El presidente Mulino ha dicho que anunciará una decisión en junio”, recordó BofA. La firma también destacó que las encuestas muestran una disminución en el rechazo ciudadano hacia la minería respecto a los niveles de 2023, lo que refuerza la percepción de un ambiente más favorable.

Canal de Panamá, motor de ingresos

El informe resaltó igualmente el desempeño del Canal de Panamá en medio de tensiones globales y el conflicto relacionado con Irán. “El Canal de Panamá recibe más demanda cuando el precio del petróleo sube”, indicó BofA, explicando que el encarecimiento del combustible hace más atractivas las rutas marítimas más cortas. Según el reporte, el Canal registró un aumento interanual de 10% en ingresos durante el primer semestre fiscal de 2026, superando los $3,000 millones. Además, se beneficia de la desviación del comercio, especialmente por mayores flujos energéticos entre Medio Oriente y Asia. La entidad mencionó proyectos estratégicos vinculados al Canal, como Río Indio, un corredor logístico, un gasoducto de GLP y nuevas terminales portuarias, que podrían transformar la vía interoceánica “de una ruta acuática a una empresa logística”.

Consolidación fiscal