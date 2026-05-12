MiBus aumenta pasajeros mientras enfrenta alza de 98 % en combustible

La empresa de transporte MiBus reportó un crecimiento del 13 % en la movilización de pasajeros durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con su balance operativo correspondiente a abril. La empresa destacó avances en la integración con la red del Metro de Panamá y mejoras en la cobertura del servicio en la capital y San Miguelito.

Durante abril de 2026, el sistema movilizó 12,885,493 pasajeros, unos 1.4 millones más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado entre enero y abril, MiBus transportó 48,686,694 usuarios, superando en más de 5.7 millones la cifra registrada en igual periodo del año pasado.

Entre los principales avances operativos, la empresa resaltó el inicio de operaciones del Intercambiador Metro Villa Zaita, utilizado diariamente por cerca de 10,000 pasajeros y que conecta 10 rutas de autobuses con la red del Metro.

MiBus también informó que en abril se realizaron 5,551,523 viajes comerciales, por encima de los 5,418,836 ejecutados en abril de 2025, como parte del aumento en la oferta del servicio.