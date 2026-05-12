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Información útil

MiBus aumenta pasajeros mientras enfrenta alza de 98 % en combustible

Crece la demanda de MiBus en Panamá y San Miguelito
Crece la demanda de MiBus en Panamá y San Miguelito MiBus
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/05/2026 14:36
MiBus cerró abril de 2026 con un crecimiento sostenido en usuarios y mayor integración con la red del Metro de Panamá.

La empresa de transporte MiBus reportó un crecimiento del 13 % en la movilización de pasajeros durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con su balance operativo correspondiente a abril. La empresa destacó avances en la integración con la red del Metro de Panamá y mejoras en la cobertura del servicio en la capital y San Miguelito.

Durante abril de 2026, el sistema movilizó 12,885,493 pasajeros, unos 1.4 millones más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado entre enero y abril, MiBus transportó 48,686,694 usuarios, superando en más de 5.7 millones la cifra registrada en igual periodo del año pasado.

Entre los principales avances operativos, la empresa resaltó el inicio de operaciones del Intercambiador Metro Villa Zaita, utilizado diariamente por cerca de 10,000 pasajeros y que conecta 10 rutas de autobuses con la red del Metro.

MiBus también informó que en abril se realizaron 5,551,523 viajes comerciales, por encima de los 5,418,836 ejecutados en abril de 2025, como parte del aumento en la oferta del servicio.

MiBus aplica medidas ante alza de combustible y mantiene tarifa

MiBus señaló que durante el primer cuatrimestre del año implementó medidas de contingencia para hacer frente al incremento internacional en el precio del combustible, con el objetivo de optimizar recursos y mantener la estabilidad de la tarifa para los usuarios.

La empresa indicó que entre enero y abril de 2026 el precio promedio del combustible utilizado para la operación aumentó cerca de un 98 %, provocando que el gasto mensual pasara de B/.2.0 millones en enero a B/.3.8 millones en abril, pese a una reducción en el consumo de galones y en los kilómetros recorridos.

MiBus reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema de transporte público, garantizando un servicio seguro, eficiente y de calidad para los usuarios en Panamá y San Miguelito.

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