MiBus aumenta pasajeros mientras enfrenta alza de 98 % en combustible

MiBus señaló que durante el primer cuatrimestre del año implementó medidas de contingencia para hacer frente al incremento internacional en el precio del combustible, con el objetivo de optimizar recursos y mantener la estabilidad de la tarifa para los usuarios.La empresa indicó que entre enero y abril de 2026 el precio promedio del combustible utilizado para la operación aumentó cerca de un 98 %, provocando que el gasto mensual pasara de B/.2.0 millones en enero a B/.3.8 millones en abril, pese a una reducción en el consumo de galones y en los kilómetros recorridos.MiBus reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema de transporte público, garantizando un servicio seguro, eficiente y de calidad para los usuarios en Panamá y San Miguelito.