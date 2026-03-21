Metro de Panamá monitorea demanda tras ajustes en el servicio de MiBus por alza del combustible

El Metro de Panamá anunció que mantiene un monitoreo constante del flujo de pasajeros, luego de que la empresa MiBus informara sobre la reducción en la disponibilidad de buses en ciertos horarios.

La entidad explicó que adapta la operación de su flota de trenes de acuerdo con la demanda registrada en el sistema. Actualmente, en horas de menor afluencia, la Línea 1 opera con 12 trenes y la Línea 2 con 11.

No obstante, en los periodos de mayor movimiento de usuarios, el Metro incrementa su capacidad, alcanzando 26 trenes en la Línea 1 y 17 en la Línea 2, con el fin de atender la demanda.