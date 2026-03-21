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Metro de Panamá monitorea demanda tras ajustes en el servicio de MiBus por alza del combustible

Metro de Panamá se prepara ante cambios en el servicio de transporte público
Metro de Panamá se prepara ante cambios en el servicio de transporte público | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/03/2026 11:22
En horas pico, la Línea 1 opera con 26 trenes y la Línea 2 con 17, mientras que en horas de menor afluencia, se reduce a 12 y 11 trenes respectivamente.

El Metro de Panamá anunció que mantiene un monitoreo constante del flujo de pasajeros, luego de que la empresa MiBus informara sobre la reducción en la disponibilidad de buses en ciertos horarios.

La entidad explicó que adapta la operación de su flota de trenes de acuerdo con la demanda registrada en el sistema. Actualmente, en horas de menor afluencia, la Línea 1 opera con 12 trenes y la Línea 2 con 11.

No obstante, en los periodos de mayor movimiento de usuarios, el Metro incrementa su capacidad, alcanzando 26 trenes en la Línea 1 y 17 en la Línea 2, con el fin de atender la demanda.

El Metro de Panamá destacó que esta flexibilidad operativa permite responder de manera oportuna a cambios en el comportamiento de los pasajeros y garantizar un servicio eficiente.

Asimismo, reiteró que continuará evaluando la demanda de forma permanente para incorporar más trenes cuando sea necesario, especialmente en horarios de menor afluencia, asegurando así la continuidad del servicio para la población.

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