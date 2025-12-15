MiBus anuncia cambios en la ruta E516: nueva cobertura y horario para Belén y Las Américas

La ruta iniciará su recorrido en la <b>Zona Paga del Metro Pedregal</b>, continuará por la <b>avenida Domingo Díaz</b>, avanzará hacia <b>Las Américas</b> hasta <b>Metro Mañanitas</b>, y luego girará a la derecha para ingresar al área de <b>Belén</b>, hasta llegar a <b>calle Peña Blanca</b>.En el trayecto de retorno, el bus mantendrá el recorrido habitual por <b>Belén y Las Américas</b>, finalizando nuevamente en la <b>Zona Paga del Metro Pedregal</b>, que ahora funcionará como <b>punto de inicio y fin</b> del servicio.