  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

MiBus anuncia cambios en la ruta E516: nueva cobertura y horario para Belén y Las Américas

La ruta E516 de MiBus tendrá cambios en horario y recorrido
La ruta E516 de MiBus tendrá cambios en horario y recorrido MiBus
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 10:45
MiBus anuncia nuevos ajustes en la ruta E516, con un recorrido optimizado y horarios extendidos, para una mejor conectividad.

La empresa de transporte MiBus informó que, a partir del 15 de diciembre de 2025, la ruta E516 – ZP Metro Pedregal–Las Américas–Belén contará con un nuevo horario y un recorrido optimizado, con el objetivo de mejorar la conectividad para los usuarios.

De acuerdo con la empresa, estos ajustes permitirán a los pasajeros desplazarse con mayor facilidad por Belén, Las Américas y la avenida Domingo Díaz, ofreciendo una cobertura más amplia, rápida y conveniente.

El horario de operación de la ruta será de lunes a domingo, de 3:00 a.m. a 11:30 p.m.

Detalles del recorrido de MiBus

La ruta iniciará su recorrido en la Zona Paga del Metro Pedregal, continuará por la avenida Domingo Díaz, avanzará hacia Las Américas hasta Metro Mañanitas, y luego girará a la derecha para ingresar al área de Belén, hasta llegar a calle Peña Blanca.

En el trayecto de retorno, el bus mantendrá el recorrido habitual por Belén y Las Américas, finalizando nuevamente en la Zona Paga del Metro Pedregal, que ahora funcionará como punto de inicio y fin del servicio.

VIDEOS
Lo Nuevo