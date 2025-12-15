MiBus anuncia cambios en la ruta E516: nueva cobertura y horario para Belén y Las Américas

La empresa de transporte MiBus informó que, a partir del 15 de diciembre de 2025, la ruta E516 – ZP Metro Pedregal–Las Américas–Belén contará con un nuevo horario y un recorrido optimizado, con el objetivo de mejorar la conectividad para los usuarios.

De acuerdo con la empresa, estos ajustes permitirán a los pasajeros desplazarse con mayor facilidad por Belén, Las Américas y la avenida Domingo Díaz, ofreciendo una cobertura más amplia, rápida y conveniente.

El horario de operación de la ruta será de lunes a domingo, de 3:00 a.m. a 11:30 p.m.