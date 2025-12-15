Petro desata polémica al llamar ‘nazi’ a José Antonio Kast tras su victoria en Chile

El presidente de Colombia Gustavo Petro protagonizó este lunes 15 de diciembre una nueva polémica a través de las redes sociales. Esta vez, a cuenta de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, en las que el ultraderechista José Antonio Kast se alzó con el 58% de los votos.

Una victoria que supuso un aumento de 16 puntos respecto a su contrincante, la candidata de la izquierda Jeanette Jara, quien se quedó con el 41% de los sufragios el pasado domingo.

Si bien otros mandatarios de su misma cuerda ideológica como la mexicana Claudia Sheinbaum o el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva tuvieron un mensaje más conciliador, deseándole éxitos y abogando por el trabajo conjunto entre naciones, el presidente colombiano fue la excepción. Incluso el mandatario saliente Gabriel Boric se reunió hoy de manera conciliadora con Kast para coordinar la transición del gobierno. Se prevé que el nuevo ejecutivo chileno asuma sus funciones el próximo 15 de enero.

En un hilo de tuits, Petro lamentó lo que considera como un ‘avance’ del fascismo y tildó a Kast de nazi, en alusión tanto a su apoyo al régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) como a la trayectoria del padre de Kast en las fuerzas armadas alemanas, en tiempos del dictador alemán Adolf Hitler (1933-1945).

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan a su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, señaló en la red social X, su plataforma preferida para lanzar comentarios sobre la política interna de su país como el devenir del resto del planeta.

Seguidamente, Petro hizo un paralelismo de la victoria de Kast con una hipotético triunfo de la política uribista María Fernanda Cabal – conocida por su animadversión al oficialismo - o el actual secretario de Estado estadounidense en unas elecciones.

El próximo año, Colombia tiene prevista una cita con las urnas en la que se medirá si el proyecto político de Petro es capaz de sobrevivir con la figura de Iván Cepeda o si, como en los últimos tiempos, su país forma parte del giro derechista que ya adoptaron otros países de la región como Argentina, Bolivia, Ecuador o Paraguay.

Haciendo un análisis de la política chilena, Petro mantuvo la esperanza de que “el fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”. Seguidamente, dejó entrever que no visitará el palacio presidencial chileno tan pronto Kast asuma la jefatura del Estado. “Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente”, sentenció, aludiendo a la muerte de Salvador Allende durante el golpe de Estado en su contra, en 1973.

Sobre la situación de la izquierda en el continente, Petro achacó el contexto político a una estrategia de la Casa Blanca, citando los casos de exmandatarios tanto del peruano Pedro Castillo – en prisión tras promover un autogolpe – y del boliviano Luis Arce, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva por supuesta corrupción mientras era ministro de Economía de Evo Morales.

“Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda. (...) Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar, Acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe (...) Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atentos grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, aseguró en varios tuits publicados en X.

Petro también realizó varios llamamientos a cuidar la tumba del poeta Pablo Neruda, aseverando que se encontraba en peligro durante un eventual gobierno de Kast. Una denuncia sobre la que no aportó algún tipo de pruebas.