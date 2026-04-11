MiBus inicia operaciones en el Intercambiador Metro Villa Zaita: conoce cómo funcionará

La empresa de transporte MiBus informó que a partir del lunes 13 de abril iniciará operaciones en el nuevo Intercambiador Metro Villa Zaita, una infraestructura que busca mejorar la conectividad y hacer más rápidos y directos los traslados de los usuarios.

Con esta nueva conexión, los pasajeros podrán movilizarse de forma más eficiente entre rutas de autobús y el sistema de metro, optimizando los tiempos de viaje en la zona norte de la ciudad.

La empresa detalló que dentro del intercambiador se han establecido puntos específicos de abordaje, donde cada ruta tendrá asignada una puerta determinada, con el objetivo de ordenar el flujo de usuarios y facilitar el acceso al transporte.