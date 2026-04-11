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MiBus inicia operaciones en el Intercambiador Metro Villa Zaita: conoce cómo funcionará

MiBus activa nueva conexión para agilizar traslados en Villa Zaita
MiBus activa nueva conexión para agilizar traslados en Villa Zaita MiBus
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/04/2026 10:38
A partir del lunes 13 de abril, usuarios contarán con una nueva conexión en el Intercambiador Metro Villa Zaita.

La empresa de transporte MiBus informó que a partir del lunes 13 de abril iniciará operaciones en el nuevo Intercambiador Metro Villa Zaita, una infraestructura que busca mejorar la conectividad y hacer más rápidos y directos los traslados de los usuarios.

Con esta nueva conexión, los pasajeros podrán movilizarse de forma más eficiente entre rutas de autobús y el sistema de metro, optimizando los tiempos de viaje en la zona norte de la ciudad.

La empresa detalló que dentro del intercambiador se han establecido puntos específicos de abordaje, donde cada ruta tendrá asignada una puerta determinada, con el objetivo de ordenar el flujo de usuarios y facilitar el acceso al transporte.

No obstante, algunas rutas continuarán operando en la parada externa del metro de Villa Zaita. Entre ellas se encuentran la N025 Chilibre - Zona Paga Metro Los Andes, N035 Chilibre Interno - Zona Paga Metro Los Andes, N045 Entrada Alcalde Díaz - Zona Paga Metro Los Andes y N065 Ciudad Bolívar - Zona Paga Metro Los Andes.

Asimismo, se informó que la ruta K042 Transístmica - Zona Paga 5 de Mayo operará únicamente los domingos, mientras que la ruta M062 Avenida Ricardo J. Alfaro - Zona Paga 5 de Mayo también mantendrá su funcionamiento.

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