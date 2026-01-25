MiBus redefine la ruta E436: nuevo recorrido desde este 26 de enero

En el <b>sentido hacia la Zona Paga Metro Cerro Viento</b>, la ruta E436 modifica su punto de inicio, que ahora será la parada del <b>Parque Industrial Las Américas</b>. Desde allí, el recorrido continúa por la <b>vía Panamericana</b>, pasando por el <b>intercambiador de Nuevo Tocumen</b>, <b>24 de Diciembre</b> y <b>Las Américas</b>. Posteriormente, la ruta sigue por la <b>avenida Domingo Díaz</b>, ingresa a la <b>Zona Paga Metro Pedregal</b> y finaliza en la <b>Zona Paga Metro Cerro Viento</b>.En el <b>sentido hacia Felipillo</b>, la ruta mantiene su salida desde la <b>Zona Paga Metro Cerro Viento</b>, se dirige a la <b>Zona Paga Metro Pedregal</b> y continúa por la <b>avenida Domingo Díaz</b> hasta la rotonda que conecta con la vía Panamericana. En su trayecto pasa por <b>Las Américas</b>, <b>24 de Diciembre</b> y el <b>intercambiador de Nuevo Tocumen</b>, finalizando en <b>Felipillo</b>, en la parada del <b>Parque Industrial Las Américas</b>.