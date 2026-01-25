MiBus redefine la ruta E436: nuevo recorrido desde este 26 de enero

Según detalló la entidad, la ruta operará de lunes a domingo , en un horario de 3:00 a.m. a 2:30 a.m. , con el objetivo de facilitar la movilidad de los usuarios en el sector este de la ciudad.

La empresa de transporte masivo MiBus informó que a partir de este domingo 26 de enero la ruta E436 ampliará su cobertura para mejorar la conexión entre Felipillo , la Zona Paga Metro Pedregal y la Zona Paga Metro Cerro Viento .

MiBus detalla recorrido de la E436 desde Parque Industrial Las Américas

En el sentido hacia la Zona Paga Metro Cerro Viento, la ruta E436 modifica su punto de inicio, que ahora será la parada del Parque Industrial Las Américas. Desde allí, el recorrido continúa por la vía Panamericana, pasando por el intercambiador de Nuevo Tocumen, 24 de Diciembre y Las Américas. Posteriormente, la ruta sigue por la avenida Domingo Díaz, ingresa a la Zona Paga Metro Pedregal y finaliza en la Zona Paga Metro Cerro Viento.

En el sentido hacia Felipillo, la ruta mantiene su salida desde la Zona Paga Metro Cerro Viento, se dirige a la Zona Paga Metro Pedregal y continúa por la avenida Domingo Díaz hasta la rotonda que conecta con la vía Panamericana. En su trayecto pasa por Las Américas, 24 de Diciembre y el intercambiador de Nuevo Tocumen, finalizando en Felipillo, en la parada del Parque Industrial Las Américas.