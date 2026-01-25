‘Ciudad de Piedra’ emociona a Penonomé y da inicio a gira cultural de Vibra Panamá 2026

Historia, identidad y emoción marcaron la presentación de “Ciudad de Piedra”, un musical histórico de gran formato que conmovió al público penonomeño durante su puesta en escena en el Parque de los Hombres Ilustres, en la ciudad de Penonomé.

La obra forma parte del proyecto Vibra Panamá 2026, impulsado por el Ministerio de Cultura, y fue recibida con aplausos y muestras visibles de emoción por parte de los asistentes, quienes disfrutaron de una experiencia artística al aire libre durante las noches de la época seca.

Durante el acto de apertura, el director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, Gianni Bianchini, destacó que este tipo de iniciativas responden a la visión de la ministra María Eugenia Herrera de democratizar el acceso a la cultura. “Tenemos que apoyar el arte y la cultura”, expresó, al resaltar la importancia de llevar espectáculos de calidad a distintas regiones del país.

“Ciudad de Piedra” narra de forma inmersiva y emotiva los principales acontecimientos que marcaron la historia de Panamá, integrando teatro, música, danza, escenografía y tecnología, con un enfoque educativo y accesible para públicos de todas las edades.

El evento incluyó además una vereda artesanal con mercaditos, oferta gastronómica y diversas activaciones culturales, lo que permitió a los asistentes celebrar la identidad panameña en un ambiente familiar y comunitario.

La función en Penonomé marca el inicio de una gira nacional que continuará en la ciudad de Las Tablas, como parte de Vibra Panamá 2026, un proyecto que busca descentralizar la oferta cultural y garantizar el acceso gratuito a espectáculos artísticos de alto nivel.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo cultural, la educación y la cohesión social, especialmente entre niños, jóvenes y familias del interior del país. Para conocer próximas fechas y ciudades, la entidad invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación.