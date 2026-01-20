La Orquesta Sinfónica Nacional inicia su gira ‘Verano 2026’ con conciertos gratuitos en todo el país

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) iniciará esta semana su gira ‘Verano 2026’, en la que prevé llevar la música a distintos puntos del país hasta este próximo 28 de enero, ofreciendo conciertos de entrada gratuita.

El recorrido comenzó ayer con una presentación en el Santuario de la Virgen del Carmen en Pocrí (provincia de Coclé). Hoy el escenario de la música clásica será la Iglesia de Santa Librada en Las Tablas (provincia de Los Santos), mientras que el próximo 22 de enero el escenario será Santiago Mall (provincia de Veraguas).

El 23 de enero, el elenco de la OSN dará un concierto en la Catedral San José de David (provincia de Chiriquí) y el 24 de enero, los músicos de la orquesta nacional oficiarán un concierto en el colegio secundario Tomás Benigno Argote de Boquete. Seguidamente, la Orquesta se presentará en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes el próximo 27 de enero, y el 28 de enero la OSN cerrará la gira en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Se prevé que cada presentación contará con un variado repertorio el cual combinará las obras de la música clásica así como de destacados compositores latinoamericanos. Unas melodías que serán interpretadas bajo la dirección del maestro Ricardo Risco, junto con los 67 músicos que conforman la OSN.

De acuerdo a una nota de prensa facilitada por el Ministerio de Cultura, la iniciativa de realizar estos conciertos gratuitos obedece a diversos propósitos tales como la democratización del acceso a las artes, la promoción del talento nacional y el fortalecimiento de la identidad a través de la música, permitiendo así que todos los públicos puedan disfrutar de la música de alto nivel.

La iniciativa también forma parte del calendario de actividades del ‘Verano Vibra Panamá 2026’, con el cual el ministerio busca llevar diversas iniciativas artísticas y culturales durante esta temporada.

“La cultura y el arte no son un lujo, son un derecho que ponemos al alcance de todos los ciudadanos dentro del territorio nacional”, destacó el director Nacional de las Artes Gianni Bianchini, según el comunicado.