Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo - 25 de enero

La playa Las Garzas abrió este domingo 25 de enero oficialmente.
Laura Chang
  • 25/01/2026 17:02
Entre definiciones políticas, tensiones locales, anuncios clave para estudiantes y una hazaña que dio la vuelta al mundo, estas son las noticias que marcan la agenda informativa de este domingo.

“Reconocimos errores y estamos corrigiendo el rumbo”

La presidenta del partido Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, reconoció fallas internas y aseguró que el colectivo atraviesa un proceso de reorganización y reconciliación. La dirigencia apuesta por fortalecer su estructura territorial y recuperar la confianza ciudadana con miras a los próximos retos políticos.

Nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

El Gobierno venezolano anunció una nueva ronda de liberaciones de presos políticos, una medida que ha generado reacciones dentro y fuera del país. Organizaciones de derechos humanos mantienen reservas sobre el alcance real de estas excarcelaciones y piden transparencia en los procesos.

Diputados cuestionan a la Alcaldía de San Miguelito por la crisis de la basura

La persistente acumulación de desechos en San Miguelito llegó a la Asamblea Nacional. Diputados calificaron como un “fracaso” el modelo de concesiones para la recolección de basura y exigieron respuestas claras a la Alcaldía de San Miguelito ante los reclamos ciudadanos.

Ifarhu revela quiénes cobran el 26 de enero el Pase-U 2025

El IFARHU informó qué estudiantes recibirán este 26 de enero el tercer pago del programa Pase-U 2025. El anuncio es clave para miles de familias que dependen de este apoyo económico para la continuidad académica.

Alex Honnold hace historia al escalar el Taipei 101 sin cuerdas ni arnés

El escalador estadounidense Alex Honnold volvió a desafiar los límites al conquistar el rascacielos Taipei 101 sin ningún tipo de protección, una hazaña que impactó al mundo del deporte extremo y a la audiencia global.

