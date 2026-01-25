Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo - 25 de enero

— <b>'Reconocimos errores y estamos corrigiendo el rumbo'</b>La presidenta del partido Cambio Democrático, <b>Yanibel Ábrego</b>, reconoció fallas internas y aseguró que el colectivo atraviesa un proceso de reorganización y reconciliación. La dirigencia apuesta por fortalecer su estructura territorial y recuperar la confianza ciudadana con miras a los próximos retos políticos.— <b>Nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela</b>El Gobierno venezolano anunció una nueva ronda de liberaciones de presos políticos, una medida que ha generado reacciones dentro y fuera del país. Organizaciones de derechos humanos mantienen reservas sobre el alcance real de estas excarcelaciones y piden transparencia en los procesos.— <b>Diputados cuestionan a la Alcaldía de San Miguelito por la crisis de la basura</b>La persistente acumulación de desechos en San Miguelito llegó a la Asamblea Nacional. Diputados calificaron como un 'fracaso' el modelo de concesiones para la recolección de basura y exigieron respuestas claras a la <b>Alcaldía de San Miguelito</b> ante los reclamos ciudadanos.— <b>Ifarhu revela quiénes cobran el 26 de enero el Pase-U 2025</b>El <b>IFARHU</b> informó qué estudiantes recibirán este 26 de enero el tercer pago del programa Pase-U 2025. El anuncio es clave para miles de familias que dependen de este apoyo económico para la continuidad académica.— <b>Alex Honnold hace historia al escalar el Taipei 101 sin cuerdas ni arnés</b>El escalador estadounidense <b>Alex Honnold</b> volvió a desafiar los límites al conquistar el rascacielos <b>Taipei 101</b> sin ningún tipo de protección, una hazaña que impactó al mundo del deporte extremo y a la audiencia global.