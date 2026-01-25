Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo - 25 de enero

— “Reconocimos errores y estamos corrigiendo el rumbo”

La presidenta del partido Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, reconoció fallas internas y aseguró que el colectivo atraviesa un proceso de reorganización y reconciliación. La dirigencia apuesta por fortalecer su estructura territorial y recuperar la confianza ciudadana con miras a los próximos retos políticos.

— Nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

El Gobierno venezolano anunció una nueva ronda de liberaciones de presos políticos, una medida que ha generado reacciones dentro y fuera del país. Organizaciones de derechos humanos mantienen reservas sobre el alcance real de estas excarcelaciones y piden transparencia en los procesos.

— Diputados cuestionan a la Alcaldía de San Miguelito por la crisis de la basura

La persistente acumulación de desechos en San Miguelito llegó a la Asamblea Nacional. Diputados calificaron como un “fracaso” el modelo de concesiones para la recolección de basura y exigieron respuestas claras a la Alcaldía de San Miguelito ante los reclamos ciudadanos.

— Ifarhu revela quiénes cobran el 26 de enero el Pase-U 2025

El IFARHU informó qué estudiantes recibirán este 26 de enero el tercer pago del programa Pase-U 2025. El anuncio es clave para miles de familias que dependen de este apoyo económico para la continuidad académica.

— Alex Honnold hace historia al escalar el Taipei 101 sin cuerdas ni arnés

El escalador estadounidense Alex Honnold volvió a desafiar los límites al conquistar el rascacielos Taipei 101 sin ningún tipo de protección, una hazaña que impactó al mundo del deporte extremo y a la audiencia global.