Sin cuerdas ni arnés: Alex Honnold hace historia al escalar con éxito el Taipei 101

Desprovisto de toda medida de seguridad y equipado solo con unos zapatos especiales, una bolsa de magnesio y su emblemática camiseta roja,<b> el estadounidense Alex Honnold hizo historia este domingo al alcanzar con éxito la cima del rascacielos Taipei 101</b>, el undécimo edificio más alto del mundo.La hazaña, <b>completada en poco más de 90 minutos</b>, convierte al norteamericano en la primera persona en escalar esta estructura en la modalidad de <i>free solo</i>, como se conoce a la variante extrema de la escalada en la que no se utilizan cuerdas ni arneses y en la que cualquier error, por mínimo que sea, se paga con la muerte.En la previa del evento, transmitido en directo a nivel global a través de la plataforma <b>Netflix</b>, Honnold, nacido en 1985, había comentado que llevaba años queriendo subir el Taipei 101, el icónico rascacielos de 508 metros que domina el distrito financiero de la capital taiwanesa.<i>'Es increíble. He pasado un montón de tiempo pensando en esto, imaginando que era posible, pero hacerlo realmente se siente diferente'</i>, afirmó Honnold ante los medios de comunicación al término de la escalada.