‘Reconocimos errores y estamos corrigiendo el rumbo’

La propuesta que se apruebe será la que tenga la mayor cantidad de votos. Somos ocho partidos sentados en la mesa y, si cinco están de acuerdo con una propuesta, los otros tres debemos respaldarla. Yo soy una mujer de diálogo y de consenso. No creo en imponer una posición porque sí. Si bien Cambio Democrático cree en la propuesta del Tribunal Electoral, si esa propuesta no logra la mayoría en la mesa, buscaremos la mejor alternativa que beneficie a los partidos políticos y fortalezca la democracia.