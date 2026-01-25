‘Reconocimos errores y estamos corrigiendo el rumbo’

A un año de asumir la presidencia del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego encabeza un proceso de reorganización interna marcado por la autocrítica, la reconstrucción territorial y la apuesta por una nueva oferta política con miras a las elecciones de 2029. En entrevista con La Estrella de Panamá, la también exdiputada habla de la nueva sede del colectivo, la reconciliación entre corrientes, las reformas electorales, la participación de las mujeres en política y su visión del futuro del partido.

Después de casi tres décadas pagando alquiler, Cambio Democrático logra tener sede propia. ¿Qué simboliza este paso para el partido?

Simboliza cumplir la primera promesa que hicimos cuando asumimos la presidencia del partido. Desde el primer día dijimos que Cambio Democrático no podía seguir pagando alquiler, que tenía que tener su propia casa, y hoy eso es una realidad. Después de un año de trabajo, tenemos una sede moderna, equipada, funcional, pensada para capacitar, organizar y recorrer el país. Esta renovación empieza por casa. No podíamos hablar de un cambio hacia afuera si internamente no poníamos la casa en orden. Tener sede propia es una señal de seriedad, de compromiso y de que venimos a hacer las cosas de manera distinta.

¿Cómo se logra adquirir una sede propia en un contexto de reducción significativa del subsidio electoral?

Con mucha disciplina, sacrificio y orden financiero. Antes el partido recibía más de 14 millones de dólares en subsidio electoral; hoy recibe poco más de cuatro millones. Eso obligó a tomar decisiones difíciles, a ajustar gastos y a administrar con responsabilidad. Hoy pagamos menos en letra bancaria de lo que pagábamos en alquiler. Con solo eso te digo todo. Si esta decisión se hubiese tomado hace años, Cambio Democrático hoy tendría varias sedes propias. Pero no voy a hablar del pasado; voy a hablar del presente y del futuro, y el futuro del partido es responsable y serio.

Más allá de la infraestructura, ¿qué otros cambios se están impulsando dentro del colectivo?

El cambio más importante es volver al territorio. Durante mucho tiempo los partidos políticos nos desconectamos de la gente y eso nos pasó factura en las urnas. Por eso hoy estamos caminando el país, corregimiento por corregimiento, capacitando, inscribiendo y fortaleciendo el partido. Este viernes salimos hacia Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé en una gira de ocho días. Vamos a estar en el territorio capacitando, escuchando, organizando e identificando liderazgos reales. Ese es el trabajo que los partidos políticos debemos hacer y que Cambio Democrático está retomando.

¿Qué errores reconoce el partido tras la derrota electoral de mayo de 2024?

Lo primero es reconocer que la división interna nos llevó a perder. Eso hay que decirlo con claridad. La confrontación que se dio entre el expresidente del partido y mi persona debilitó al colectivo y el resultado fue una gran derrota. Eso no podía volver a pasar. Reconocimos el error, hicimos autocrítica y decidimos corregir el rumbo. Si Cambio Democrático continuaba peleado, estábamos condenados a volver a perder. Hoy entendemos que la unidad no es una opción, es una obligación.

¿Puede decirse que esas heridas internas ya están cerradas?

Yo he hecho un llamado constante a la unidad. En este momento nuestra casa tiene espacio para todos. En un partido político es normal que existan diferencias; no todos tenemos que pensar igual. La democracia es eso: diversidad de opiniones, diálogo y acuerdos. El lunes estuvieron todas las corrientes reunidas, los que me apoyaron y los que me adversaron, compartiendo, hablando de política y pensando en el futuro del partido. Esa imagen manda un mensaje claro al país y a nuestra membresía.

¿Y el expresidente del partido?

Él ha sido invitado y tiene las puertas abiertas. Dijo que si estaba en el país asistiría y aparentemente no estaba. Yo no excluyo a nadie. La idea es que el partido sea fuerte y pueda ofrecer una alternativa real para el 2029.

¿Cómo se está trabajando para recuperar la confianza de la base del partido?

En el territorio, hablando con la gente con sinceridad. Diciéndoles: “nos equivocamos”. Hoy le decimos a nuestra membresía que van a contar con un partido que los va a apoyar para inscribirse, para capacitarse y para prepararse si quieren aspirar a un cargo. Estamos haciendo un trabajo político, territorial, estadístico y científico que antes no se hacía. Les decimos a los aspirantes qué necesitan, cuántos inscritos deben tener, cómo prepararse para competir. Eso es una escuela política dentro del partido y yo misma estoy dirigiendo ese proceso.

Se habla de fuga de adherentes. ¿Cuál es la realidad del partido en cifras?

Cambio Democrático es uno de los partidos que menos fuga ha tenido. Eso está en las estadísticas del Tribunal Electoral. Nuestra meta es que, a finales de este año, seamos el segundo partido más grande del país. Pero no se trata solo de crecer en números. No queremos un partido grande que sea un cascarón vacío. Queremos una membresía convencida, con ideología, con visión y con compromiso real.

¿Cómo es hoy la relación con Realizando Metas tras la división del partido?

Es buena y siempre lo ha sido. Venimos de un mismo origen. Cuando Ricardo Martinelli decide formar Realizando Metas, muchas personas se fueron, pero las relaciones se mantuvieron. Nosotros mantenemos comunicación con todos los partidos políticos. En política es importante hablar con todos. He conversado en varias ocasiones con el presidente de Realizando Metas cuando se ha dado la oportunidad.

¿Se contempla una alianza con ese colectivo rumbo a 2029?

Primero tenemos que construir nuestra propia oferta. Una vez tengamos una propuesta sólida, seria y real, estaremos abiertos a sentarnos con quien tengamos que sentarnos para lograr una alianza que permita gobernar bien.

No se trata de alianzas improvisadas, sino de generar condiciones para ofrecerle al país una alternativa responsable.

Cambio Democrático ha fijado posición en las reformas electorales. ¿Cuál es esa postura? Cambio Democrático cree en la propuesta del Tribunal Electoral de que los candidatos más votados sean los que ocupen las curules. Nosotros estamos de acuerdo con que se mantenga el voto cruzado y el voto plancha, que se eliminen las listas y que quienes resulten más votados sean los que lleguen a la Asamblea Nacional. Sin embargo, este no es un tema que se esté decidiendo de manera unilateral. En este momento estamos sentados los ocho partidos políticos en la mesa de reformas electorales, buscando una propuesta de consenso. Hay partidos que están de acuerdo con el voto cruzado y otros que no lo están, porque consideran que no se respeta la proporcionalidad ni el derecho de las minorías. Estamos escuchando todas las posiciones. Ahora mismo la mesa está en receso y el compromiso es que de aquí al próximo martes tengamos una propuesta consensuada de los ocho partidos para presentarla al Tribunal Electoral el próximo jueves.

¿Hacia dónde se encamina ese consenso entre los partidos?

La propuesta que se apruebe será la que tenga la mayor cantidad de votos. Somos ocho partidos sentados en la mesa y, si cinco están de acuerdo con una propuesta, los otros tres debemos respaldarla. Yo soy una mujer de diálogo y de consenso. No creo en imponer una posición porque sí. Si bien Cambio Democrático cree en la propuesta del Tribunal Electoral, si esa propuesta no logra la mayoría en la mesa, buscaremos la mejor alternativa que beneficie a los partidos políticos y fortalezca la democracia.

Usted también ha sido crítica del rol del Tribunal Electoral en la pasada elección. ¿Por qué?

Porque durante el proceso electoral de 2024 se tomaron decisiones por decreto que no debieron tomarse. Dos semanas antes de la elección se emitieron decretos que beneficiaron a un grupo de candidatos independientes, tratándolos como si fueran partidos políticos, cuando no lo son. Los independientes no son partidos políticos y no pueden tener las mismas reglas. A los partidos políticos se nos exige rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral y la Contraloría General de la República; se nos exige una membresía mínima y cumplir con un porcentaje de votos para existir como partido. Eso no se les exige a los independientes. No puede ser que se legisle por decreto en medio del proceso electoral. Si estamos dedicando tanto tiempo a las reformas electorales, el Tribunal Electoral tiene que respetar lo que dice la ley. Eso no puede volver a suceder.

¿Ese escenario fue determinante en los resultados de 2024?

Sí, porque se permitió que los independientes tuvieran logo, listas y que se les contara el voto en plancha como si fueran partidos políticos. Eso alteró las reglas del juego. Los partidos políticos y los movimientos independientes no somos iguales y no podemos ser tratados como iguales. Si quieren tener igualdad de condiciones, entonces tienen que convertirse en partidos políticos y cumplir con las reglas que cumplimos los partidos.

La paridad de género fue uno de los temas más polémicos. ¿Cuál es su reflexión?

Correr para un cargo de elección es diez veces más difícil para una mujer que para un hombre. Somos madres, esposas, trabajadoras, y asumimos muchas responsabilidades. Muchas veces no contamos con el apoyo necesario. No se trata de regalar espacios. Yo me he ganado cada espacio con trabajo, sacrificio y votos. No podemos imponer un 50% si históricamente no hemos logrado ni el 30%. Primero hay que preparar, motivar y acompañar a las mujeres para que se atrevan.

Finalmente, ¿tiene aspiraciones presidenciales?

Hoy estoy concentrada en la presidencia de Cambio Democrático. Mi objetivo es construir una oferta fuerte que le devuelva la esperanza a Panamá en el 2029, con mejor educación, mejor salud y mejor calidad de vida.