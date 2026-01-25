CAF convierte a Panamá en el nuevo epicentro del diálogo económico regional, señalan empresarios

Panamá se consolida como un punto clave para las grandes conversaciones económicas de la región, impulsado por el papel de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) como articulador de diálogo, inversión y cooperación regional. La celebración, por segundo año consecutivo, del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá confirma la confianza del organismo en el país como sede permanente de este encuentro de alto nivel.

El Foro, organizado por la CAF, reúne esta semana a más de 2.500 líderes globales, entre ellos seis jefes de Estado, ministros, viceministros, empresarios, inversionistas y expertos de más de 20 países.

El evento comienza a consolidarse como el denominado ‘Davos de América Latina’, al convertirse en un espacio donde se debaten los principales retos económicos, sociales y políticos de la región, y se promueven iniciativas con impacto regional.

La decisión de la CAF de establecer este Foro en Panamá no es fortuita. Responde a la conectividad aérea del país, su infraestructura, su ubicación geográfica estratégica y su capacidad para facilitar el diálogo entre gobiernos, sector privado y organismos multilaterales.

A través de este encuentro, la CAF refuerza su rol como banco de desarrollo que no solo financia proyectos, sino que también genera espacios de articulación y consenso para el crecimiento sostenible de América Latina y el Caribe.

El Foro se celebra además en un contexto en el que Panamá ha fortalecido su presencia en escenarios globales, como el Foro Económico Mundial de Davos, lo que ha permitido activar conversaciones con inversionistas y actores internacionales interesados en el país como plataforma regional.

En ese sentido, la CAF se convierte en un aliado clave para canalizar ese interés hacia proyectos concretos que impulsen el desarrollo y la integración regional.

En el marco del evento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) sostendrá reuniones con más de diez delegaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer vínculos, explorar oportunidades de inversión y promover a Panamá como centro regional de negocios.

Asimismo, atenderá a varios de los mandatarios que visitan el país, reafirmando la articulación entre la CAF, el sector privado y las autoridades nacionales.

Más allá de este Foro, la CAF ha manifestado su compromiso de continuar utilizando a Panamá como plataforma para futuros encuentros regionales, ferias internacionales y espacios de diálogo en los próximos meses y a lo largo de 2026.

Estos eventos contribuyen a dinamizar la economía local, fortalecer sectores como el turismo, el comercio y los servicios, y ampliar las oportunidades para las empresas panameñas.

Desde la perspectiva del sector empresarial, este momento se asume con optimismo responsable. Si bien los foros no sustituyen las políticas públicas ni resuelven por sí solos los desafíos estructurales, sí generan impactos reales: mayor visibilidad internacional, nuevas conexiones empresariales y un entorno propicio para la inversión.

Con el liderazgo de la CAF y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, Panamá refuerza su posición como epicentro del diálogo económico regional y como un socio confiable para el desarrollo de América Latina y el Caribe.