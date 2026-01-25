Cuenta regresiva: Carnavales en Panamá comienzan el 14 de febrero

Los carnavales en Panamá, una de las festividades más esperadas y emblemáticas del país, darán inicio el sábado 14 de febrero y se extenderán hasta el martes 17 de febrero, marcando cuatro días de celebración a nivel nacional.

Durante estas festividades, en distintas provincias del país se desarrollarán desfiles, culecos, presentaciones artísticas y eventos culturales, actividades que atraen tanto a panameños como a visitantes extranjeros, impulsando el turismo y dinamizando la economía local.

La región de Azuero, especialmente la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, es reconocida como la cuna del Carnaval panameño. Esta celebración se distingue por la histórica rivalidad entre las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural del país.