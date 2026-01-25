Cuenta regresiva: Carnavales en Panamá comienzan el 14 de febrero

A pesar de que el Carnaval panameño se celebra durante cuatro días consecutivos, la legislación laboral del país reconoce únicamente el martes de Carnaval como día feriado oficial.Según lo establecido en el artículo 46 del Código de Trabajo, solo esta fecha cuenta con respaldo legal como día de descanso obligatorio, por lo que las normas laborales aplicables a los feriados se aplican exclusivamente durante esa jornada.Las autoridades reiteran que el resto de los días de carnaval no tienen estatus de feriado, por lo que las actividades laborales deben desarrollarse con normalidad, a menos que existan disposiciones especiales acordadas entre empleadores y trabajadores o medidas administrativas adoptadas por entidades públicas o privadas.