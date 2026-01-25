  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Cuenta regresiva: Carnavales en Panamá comienzan el 14 de febrero

Panamá se prepara para vivir el Carnaval 2026 en todo el país.
Panamá se prepara para vivir el Carnaval 2026 en todo el país. @festivalcarnavalistico
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/01/2026 13:55
Panamá se prepara para vivir una de sus festividades más emblemáticas del país.

Los carnavales en Panamá, una de las festividades más esperadas y emblemáticas del país, darán inicio el sábado 14 de febrero y se extenderán hasta el martes 17 de febrero, marcando cuatro días de celebración a nivel nacional.

Durante estas festividades, en distintas provincias del país se desarrollarán desfiles, culecos, presentaciones artísticas y eventos culturales, actividades que atraen tanto a panameños como a visitantes extranjeros, impulsando el turismo y dinamizando la economía local.

La región de Azuero, especialmente la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, es reconocida como la cuna del Carnaval panameño. Esta celebración se distingue por la histórica rivalidad entre las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural del país.

Carnaval de Las Tablas, uno de los más icónicos del país
Carnaval de Las Tablas, uno de los más icónicos del país Plinio Benavides | Pixabay
Martes de Carnaval será el único día feriado oficial en Panamá

A pesar de que el Carnaval panameño se celebra durante cuatro días consecutivos, la legislación laboral del país reconoce únicamente el martes de Carnaval como día feriado oficial.

Según lo establecido en el artículo 46 del Código de Trabajo, solo esta fecha cuenta con respaldo legal como día de descanso obligatorio, por lo que las normas laborales aplicables a los feriados se aplican exclusivamente durante esa jornada.

Las autoridades reiteran que el resto de los días de carnaval no tienen estatus de feriado, por lo que las actividades laborales deben desarrollarse con normalidad, a menos que existan disposiciones especiales acordadas entre empleadores y trabajadores o medidas administrativas adoptadas por entidades públicas o privadas.

VIDEOS
Lo Nuevo