‘Esto no es justicia’: Mulino critica la gestión del Órgano Judicial ante el crimen

Durante su discurso en el <b>acto de instalación del Pleno de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</b> </a>este 2 de enero de 2026, el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, volvió a atacar la gestión de la Órgano Judicial señalando su <i>'extrema flexibilidad que ha sido el fracaso en la lucha contra el delito'</i>. En presencia del procurador <b><a href="/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy">Luis Carlos Gómez Rudy</a> </b>y los<b> nueve <a href="/tag/-/meta/magistrado-de-la-csj">magistrados </a>de la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>,<b> defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad del país</b>, señalando que lo <i>'han hecho bien'</i> deteniendo delincuentes y decomisando tanto armas como droga, <b>pero que a los pocos días los detenidos son puestos en libertad 'como si se tratase de una falta menor'</b>. <i>'Esto no es justo, no es justicia. La sociedad demanda respuestas concretas y certeza de castigo para homicidas, pandilleros, violadores, narcotraficantes y corruptos de todas las gestiones sin selectividad'</i>, expresó Mulino. Asimismo, <b>invitó a los jueces del sistema judicial a explicarle a la ciudadanía el por qué de sus decisiones en relación a la impunidad de delincuentes</b> al menos una vez por semana, similar a las conferencias de prensa realizadas por la Presidencia. Por otro lado, señaló el Plan Firmeza del <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) </a></b>como<i> 'una estrategia integral' </i>para enfrentar el crimen organizado. Destacó acciones como la articulación con los gobiernos locales, la reactivación del programa armas por comida y la reactivación de los operativos de campo de la<b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional"> Policía Nacional</a></b>, entre otras acciones.