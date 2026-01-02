‘Esto no es justicia’: Mulino critica la gestión del Órgano Judicial ante el crimen

Durante su discurso en el acto de instalación del Pleno de la Asamblea Nacional este 2 de enero de 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a atacar la gestión de la Órgano Judicial señalando su “extrema flexibilidad que ha sido el fracaso en la lucha contra el delito”.

En presencia del procurador Luis Carlos Gómez Rudy y los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad del país, señalando que lo “han hecho bien” deteniendo delincuentes y decomisando tanto armas como droga, pero que a los pocos días los detenidos son puestos en libertad “como si se tratase de una falta menor”.

”Esto no es justo, no es justicia. La sociedad demanda respuestas concretas y certeza de castigo para homicidas, pandilleros, violadores, narcotraficantes y corruptos de todas las gestiones sin selectividad”, expresó Mulino.

Asimismo, invitó a los jueces del sistema judicial a explicarle a la ciudadanía el por qué de sus decisiones en relación a la impunidad de delincuentes al menos una vez por semana, similar a las conferencias de prensa realizadas por la Presidencia.

Por otro lado, señaló el Plan Firmeza del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) como “una estrategia integral” para enfrentar el crimen organizado.

Destacó acciones como la articulación con los gobiernos locales, la reactivación del programa armas por comida y la reactivación de los operativos de campo de la Policía Nacional, entre otras acciones.