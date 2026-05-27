Sin polarización: Costa Rica pide resolver con diálogo bloqueo comercial con Panamá

Este miércoles, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, bajó los decibelios políticos y apostó por la diplomacia para destrabar el añejo conflicto comercial que mantiene con Panamá. La mandataria aseguró que su administración no busca generar una polarización ni un enfrentamiento directo con las autoridades panameñas, por lo que reactivó los canales de negociación internacional para solucionar la disputa que mantiene bloqueadas las exportaciones de algunos productores agropecuarios desde hace seis años aproximadamente.

Fernández explicó que, aunque el deber de su administración es defender los intereses de los sectores productivos de su país, la prioridad actual es resolver las diferencias mediante el diálogo directo. Con este fin, confirmó que el ministro Manuel Tovar inició gestiones formales y volvió a “tocar la puerta” de Panamá para buscar una salida concertada utilizando los mecanismos diplomáticos y comerciales disponibles.

La mandataria costarricense manifestó su optimismo de que los acercamientos con el gobierno panmeño avancen de forma fluida y logren llegar a buen puerto muy pronto, un paso clave para evitar que la relación entre ambos socios comerciales se deteriore en el plano político.

Un primer intento de acercamiento se produjo este martes 26 de mayo en Nueva York entre el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar. El encuentro se dio en el marco del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según el documento WT/DS599/10 de la OMC, las restricciones impuestas por Panamá al ingreso de los productos agropecuarios costarricenses carecen de justificación legal y técnica, otorgando la razón regulatoria a San José. Sin embargo, Panamá apeló la decisión y la diferencia quedó en un limbo.

Las declaraciones de Fernández dejaron claro que las pérdidas económicas acumuladas por sus productores —entre los que mencionó de forma prioritaria a los finqueros de leche— obligan a su gobierno a mantener una posición firme en las mesas de negociación.

La reactivación de la vía diplomática abre un compás de espera para los gremios agroexportadores panameños, quienes vigilan de cerca cualquier concesión sanitaria que pueda impactar el mercado nacional.