Papa y cebolla no forman parte de disputa entre Panamá y Costa Rica

Representantes del sector agropecuario panameño rechazaron las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, <b><a href="/tag/-/meta/laura-fernandez">Laura Fernández Delgado</a></b>, quien afirmó que productores de papa y cebolla de su país enfrentan pérdidas millonarias debido a restricciones comerciales impuestas por Panamá.<b>Augusto Jiménez</b>, de la <b><a href="/tag/-/meta/acpta-asociacion-de-la-comunidad-de-productores-de-tierras-altas">Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (Acpta)</a></b>, aseguró que esos productos no forman parte de la disputa comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).<i>'Pareciera que en Costa Rica está predominando la desinformación, ya que en el discurso la presidenta Fernández menciona papa y cebolla, cuando esos productos no forman parte de la diferencia entre ambos países'</i>, sostuvo Jiménez.La reacción surgió luego de que Fernández Delgado reiteró durante su conferencia semanal del 20 de mayo que utilizará<i> 'todos los mecanismos'</i> para defender al sector agropecuario costarricense frente a lo que calificó como bloqueos <i>'sin sustento legal'</i>.<i><b>'Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla'</b></i>, declaró la mandataria costarricense.Sin embargo, Jiménez citó el documento oficial <b>WT/DS599/10 de la OMC</b>, fechado el 14 de febrero de 2025, para sostener que el litigio se limita a cuatro medidas específicas relacionadas con productos <b>lácteos y cárnicos, banano y plátano, fresas y piña</b>.La controversia incluye la no renovación de 16 plantas procesadoras de productos lácteos y cárnicos; medidas fitosanitarias vinculadas al hongo Foc R4T en banano y plátano; restricciones a fresas por detección del plaguicida Oxamilo; y un caso relacionado con piña.<i>'En ninguna parte del expediente arbitral o de las comunicaciones de apelación presentadas por Costa Rica o Panamá se menciona a la papa o la cebolla'</i>, afirmó.La <b>Presidencia de Costa Rica</b> divulgó además un video en Facebook en el que representantes del sector agroexportador respaldaron la posición del gobierno costarricense sobre el conflicto con Panamá.En el material participaron productores y dirigentes agropecuarios como <b>Balmer Brizuela</b>; <b>Eduardo Arata</b>, de la Cámara de Ganadería de Guanacaste;<b> Luis Diego Obando</b>, director ejecutivo de Corfoga; e <b>Ivannia Quesada</b>, presidenta de la Cámara de Productores de Leche.Fernández Delgado también informó que instruyó al canciller Manuel Tovar a activar una estrategia bilateral con Panamá y establecer una mesa de trabajo que <i>'tiene que dar resultados'</i>.El conflicto comercial entre ambos países se desarrolla dentro del sistema de solución de diferencias de la OMC, aunque el Órgano de Apelación permanece inoperante desde diciembre de <b>2019</b> tras el bloqueo de Estados Unidos al nombramiento de nuevos jueces.