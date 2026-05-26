Papa y cebolla no forman parte de disputa entre Panamá y Costa Rica

Representantes del sector agropecuario panameño rechazaron las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, quien afirmó que productores de papa y cebolla de su país enfrentan pérdidas millonarias debido a restricciones comerciales impuestas por Panamá.

Augusto Jiménez, de la Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas (Acpta), aseguró que esos productos no forman parte de la disputa comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Pareciera que en Costa Rica está predominando la desinformación, ya que en el discurso la presidenta Fernández menciona papa y cebolla, cuando esos productos no forman parte de la diferencia entre ambos países”, sostuvo Jiménez.

La reacción surgió luego de que Fernández Delgado reiteró durante su conferencia semanal del 20 de mayo que utilizará “todos los mecanismos” para defender al sector agropecuario costarricense frente a lo que calificó como bloqueos “sin sustento legal”.

“Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla”, declaró la mandataria costarricense.

Sin embargo, Jiménez citó el documento oficial WT/DS599/10 de la OMC, fechado el 14 de febrero de 2025, para sostener que el litigio se limita a cuatro medidas específicas relacionadas con productos lácteos y cárnicos, banano y plátano, fresas y piña.

La controversia incluye la no renovación de 16 plantas procesadoras de productos lácteos y cárnicos; medidas fitosanitarias vinculadas al hongo Foc R4T en banano y plátano; restricciones a fresas por detección del plaguicida Oxamilo; y un caso relacionado con piña.

“En ninguna parte del expediente arbitral o de las comunicaciones de apelación presentadas por Costa Rica o Panamá se menciona a la papa o la cebolla”, afirmó.

La Presidencia de Costa Rica divulgó además un video en Facebook en el que representantes del sector agroexportador respaldaron la posición del gobierno costarricense sobre el conflicto con Panamá.

En el material participaron productores y dirigentes agropecuarios como Balmer Brizuela; Eduardo Arata, de la Cámara de Ganadería de Guanacaste; Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga; e Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara de Productores de Leche.

Fernández Delgado también informó que instruyó al canciller Manuel Tovar a activar una estrategia bilateral con Panamá y establecer una mesa de trabajo que “tiene que dar resultados”.

El conflicto comercial entre ambos países se desarrolla dentro del sistema de solución de diferencias de la OMC, aunque el Órgano de Apelación permanece inoperante desde diciembre de 2019 tras el bloqueo de Estados Unidos al nombramiento de nuevos jueces.