Lotería Fiscal Regional: estos son los ganadores del tercer sorteo para Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro

La <b>Dirección General de Ingresos (DGI)</b> y el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> realizaron este martes 26 de mayo el tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026, correspondiente a la Región 3, integrada por las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. La jornada se desarrolló en Federal Mall, en David, Chiriquí.Como parte de esta iniciativa, las autoridades entregaron premios de B/.1,000, B/.5,000 y B/.10,000, con el objetivo de incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país. Cada sorteo regional distribuye una bolsa de B/.110 mil en premios.<b>Ganadores de B/.10,000</b>Los afortunados ganadores del premio mayor fueron:Kimberly VincentAides CastilloMarisol RomeroIleana HernándezBerta Donoso<b>Ganadores de B/.5,000</b>Los diez beneficiados en esta categoría fueron:- Doris Pérez- Marta Sandoval- Naydut Guerra- Roberto Caballero- Rodrigo Alaín- Pascal Grey- Rosalba Hartman- Leyda Pinzón- Eirlenys Vargas- Tesila Pinilla<b>Ganadores de B/.1,000</b>Los ciudadanos seleccionados en esta categoría fueron:- Kathia Núñez- Betzi Cortéz- Eleuterio Aparicio- Hermedina Santos- Osman Pérez- Tilcia Rujano- Carlos Rodríguez- Any Cuevas- Daniel Cervantes- Abraham MaloffLa Lotería Fiscal Regional forma parte de una estrategia impulsada por el MEF y la DGI para promover que los ciudadanos soliciten y conserven sus facturas fiscales en cada compra o servicio realizado.