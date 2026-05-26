Lotería Fiscal Regional: estos son los ganadores del tercer sorteo para Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro

La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizaron este martes 26 de mayo el tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026, correspondiente a la Región 3, integrada por las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. La jornada se desarrolló en Federal Mall, en David, Chiriquí.

Como parte de esta iniciativa, las autoridades entregaron premios de B/.1,000, B/.5,000 y B/.10,000, con el objetivo de incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país.

Cada sorteo regional distribuye una bolsa de B/.110 mil en premios.

Ganadores de B/.10,000

Los afortunados ganadores del premio mayor fueron:

Kimberly Vincent

Aides Castillo

Marisol Romero

Ileana Hernández

Berta Donoso

Ganadores de B/.5,000

Los diez beneficiados en esta categoría fueron:

- Doris Pérez

- Marta Sandoval

- Naydut Guerra

- Roberto Caballero

- Rodrigo Alaín

- Pascal Grey

- Rosalba Hartman

- Leyda Pinzón

- Eirlenys Vargas

- Tesila Pinilla

Ganadores de B/.1,000

Los ciudadanos seleccionados en esta categoría fueron:

- Kathia Núñez

- Betzi Cortéz

- Eleuterio Aparicio

- Hermedina Santos

- Osman Pérez

- Tilcia Rujano

- Carlos Rodríguez

- Any Cuevas

- Daniel Cervantes

- Abraham Maloff

La Lotería Fiscal Regional forma parte de una estrategia impulsada por el MEF y la DGI para promover que los ciudadanos soliciten y conserven sus facturas fiscales en cada compra o servicio realizado.