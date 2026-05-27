Aeronave con destino a Santiago declara emergencia en pleno vuelo sobre Aguadulce

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) reveló la tarde de este miércoles 27 de mayo que activó los protocolos de búsqueda y salvamento luego de que una aeronave civil reportara una emergencia mientras cubría una ruta entre Panamá y Santiago, en la provincia de Veraguas.

Según la AAC, la aeronave con matrícula HP-1861, modelo Piper PA-28, había despegado del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert con destino al Aeródromo Rubén Cantú, en la ciudad de Santiago.

La emergencia fue reportada a las 3:50 p.m. cuando la avioneta sobrevolaba el sector del distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con la AAC, el piloto notificó una fuerte vibración en el motor, así como pérdida de altitud y fallas en el sistema GPS, por lo que manifestó su intención de realizar un aterrizaje forzoso en el campo más cercano, ubicado aproximadamente a 22.5 millas náuticas al este de Santiago.

La entidad confirmó que las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

Tras el reporte, personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la AAC se movilizó al área a bordo de la aeronave HP-20A para atender la situación.

En el operativo también participaron funcionarios Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes brindaron apoyo y asistencia en el sitio del incidente.