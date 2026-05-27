Aeronave con destino a Santiago declara emergencia en pleno vuelo sobre Aguadulce

<a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil">La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)</a> reveló la tarde de este miércoles 27 de mayo que activó los protocolos de búsqueda y salvamento luego de que una aeronave civil reportara una emergencia mientras cubría una ruta entre Panamá y Santiago, en la provincia de Veraguas.Según la AAC, la aeronave con matrícula HP-1861, modelo Piper PA-28, había despegado del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert con destino al Aeródromo Rubén Cantú, en la ciudad de Santiago.<b>La emergencia fue reportada a las 3:50 p.m. cuando la avioneta sobrevolaba el sector del distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.</b>De acuerdo con la AAC, el piloto notificó una fuerte vibración en el motor, así como pérdida de altitud y fallas en el sistema GPS, por lo que manifestó su intención de realizar un aterrizaje forzoso en el campo más cercano, ubicado aproximadamente a 22.5 millas náuticas al este de Santiago.La entidad confirmó que las dos personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.<b>Tras el reporte, personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la AAC se movilizó al área a bordo de la aeronave HP-20A para atender la situación.</b>En el operativo también participaron funcionarios Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes brindaron apoyo y asistencia en el sitio del incidente.