Empresarios reaccionan a ley de sustancia económica aprobada en la Asamblea

Luego de que la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 27 de mayo en tercer debate el proyecto de ley 641, que reforma el Código Fiscal para establecer requisitos de sustancia económica aplicables a multinacionales con rentas pasivas de fuente extranjera, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) respaldó públicamente el proyecto y aseguró que el texto final incorporó aportes del sector privado.

La iniciativa recibió 70 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y ahora deberá pasar al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su sanción o eventual veto.

Aplaudimos la aprobación en III Debate del Proyecto de Ley sobre Sustancia Económica. Lo aprobado recoge aportes del sector privado, responde al interés nacional y cumple la intención del Ejecutivo de adoptar estándares internacionales sin perder competitividad”, publicó el gremio empresarial en redes sociales.

El proyecto surge por las listas driscriminatorias y presiones internacionales sobre Panamá en materia fiscal y transparencia corporativa. Durante el debate legislativo, varios diputados insistieron en la necesidad de evitar afectaciones económicas y proteger la reputación internacional del país ante una próxima revisión prevista para octubre próximo.

Entre los cambios aprobados figuran exclusiones para sectores regulados como la banca, aseguradoras, mercado de valores e industria marítima, considerados estratégicos para la economía panameña.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), compartió que las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en el territorio nacional estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de estas rentas pasivas del exterior.

Aclararon que la iniciativa fiscal “excluye expresamente del régimen a la marina mercante”.

La normativa entrará en vigor en el período fiscal 2027 y establece un plazo de 90 días para su reglamentación por el Órgano Ejecutivo.