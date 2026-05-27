Empresarios reaccionan a ley de sustancia económica aprobada en la Asamblea

Luego de que la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> aprobó este miércoles 27 de mayo en tercer debate el proyecto de ley 641, que reforma el Código Fiscal para establecer requisitos de <b>sustancia económica</b> aplicables a multinacionales con rentas pasivas de fuente extranjera, la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</a></b> respaldó públicamente el proyecto y aseguró que el texto final incorporó aportes del sector privado.La iniciativa recibió 70 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y ahora deberá pasar al presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, para su sanción o eventual veto.<i>Aplaudimos la aprobación en III Debate del Proyecto de Ley sobre Sustancia Económica. Lo aprobado recoge aportes del sector privado, responde al interés nacional y cumple la intención del Ejecutivo de adoptar estándares internacionales sin perder competitividad'</i>, publicó el gremio empresarial en redes sociales.<b>El proyecto surge por las listas driscriminatorias y presiones internacionales sobre Panamá en materia fiscal y transparencia corporativa</b>. Durante el debate legislativo, varios diputados insistieron en la necesidad de evitar afectaciones económicas y proteger la reputación internacional del país ante <b>una próxima revisión prevista para octubre próximo</b>.Entre los cambios aprobados figuran exclusiones para sectores regulados como la banca, aseguradoras, mercado de valores e industria marítima, considerados estratégicos para la economía panameña.Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), compartió que las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en el territorio nacional estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del <b>15% </b>sobre la renta neta gravable derivada de estas rentas pasivas del exterior.Aclararon que la iniciativa fiscal<b> 'excluye expresamente del régimen a la marina mercante'.</b><b>La normativa entrará en vigor en el período fiscal 2027</b> y establece un plazo de 90 días para su reglamentación por el Órgano Ejecutivo.