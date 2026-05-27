Las claves de la tarde: gasolina baja, Brands seguirá detenido y alerta en Albrook

Albrook Mall investiga alteraciones en pisos tras video viral

La administración de Albrook Mall informó que inició investigaciones luego de que circulara un video viral mostrando aparentes alteraciones en algunos pisos del centro comercial. El mall indicó que realiza inspecciones técnicas para determinar el origen de la situación y garantizar la seguridad de los visitantes.

- Héctor Brands continuará detenido por presunto blanqueo

El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, seguirá detenido mientras avanzan las investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Según las pesquisas, Brands no habría podido justificar un incremento patrimonial de más de 649 mil dólares.

- Gasolina de 95 octanos bajará desde el 29 de mayo

La Secretaría Nacional de Energía anunció nuevos ajustes en los precios de los combustibles. La gasolina de 95 octanos tendrá una reducción y quedará en aproximadamente 5.06 dólares por galón en Panamá y Colón a partir del 29 de mayo.

- Gobierno mantiene proceso para disolver el Suntracs

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó que el proceso relacionado con la posible disolución del Suntracs continúa en el Órgano Judicial. La funcionaria reiteró que el Ejecutivo dará seguimiento a los procedimientos legales correspondientes.

- Miviot paga más de $11 millones en bono solidario

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó el desembolso de 11.8 millones de dólares a promotores como parte del Bono Solidario de Vivienda. El programa busca impulsar la adquisición de viviendas y dinamizar el sector construcción en el país.