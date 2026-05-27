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Designan a Félix Paz como defensor adjunto

Paz tendrá entre sus funciones apoyar la labor de Russo.
Paz tendrá entre sus funciones apoyar la labor de Russo. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 27/05/2026 18:00
El nombramiento de Paz es facultad de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien fue ratificada por la Asamblea Nacional este 8 de abril.

La Estrella de Panamá conoció este miércoles 27 de mayo fue designado Félix Paz como el nuevo defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo.

El nombramiento de Paz es facultad de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien fue ratificada por la Asamblea Nacional este 8 de abril.

La designación de Russo se dio luego de un proceso de selección que incluyó preguntas de los diputados en la Comisión de Gobierno.

Russo permanecerá en su cargo hasta este 2031 y reemplaza en el cargo a Eduardo Leblanc.

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