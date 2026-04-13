Ángela Russo es juramentada como defensora del Pueblo

La nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, fue juramentada este lunes 13 de abril por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

El acto no se realizó frente al pleno legislativo, sino en una rápida ceremonia dentro de la presidencia de la Asamblea de la que pudieron ser testigos medios de comunicación social.

Al salir, Russo se dirigió a los medios de comunicación y respondió a los señalamientos de ser la aspirante escogida por el oficialismo.

“Yo siempre he sido una mujer muy independiente. Usted puede ver mis fallos y mis salvamentos de voto. Mis actos hablarán por mí misma. La Defensoría del Pueblo va a estar donde los derechos humanos lo necesiten y yo necesito trabajar empezando por escuchar a las personas”, manifestó.

Russo, quien fue exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, adelantó que planea reunirse con el defensor previo, así como visitar las distintas sedes de la Defensoría, hablar con el personal y evaluar la situación actual.

Uno de los puntos claves es la transparencia. La Estrella de Panamá reveló este mes que el Nodo de Transparencia de la Defensoría se encuentra un 80% desactualizado.

“El tema de la transparencia es prioridad”, respondió Russo sobre el tema. “Yo quisiera cambiar algunas cosas que vi de la página. Tengo algunas preguntas, algunas cosas que no entiendo por qué no se profundiza en ellas, pero realmente yo tendría que sentarme a conversar primero con el señor Leblanc, a conversar con los funcionarios, a ir a las sedes, porque yo creo que la Defensoría del Pueblo tiene que estar cerca de la gente y la gente es la que me tiene que decir a mí qué es lo que ve mal de la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo rescate la credibilidad en ella y que sienta que la Defensoría del Pueblo es una aliada”, resaltó.

La nueva defensora fue electa por la Asamblea Nacional como reemplazo de Eduardo Leblanc para el período 2026-2031.

Russo se presentó como una de 35 aspirantes al cargo, responsable de representar, asesorar y orientar a la ciudadanía en caso de violaciones a los derechos humanos por parte de instituciones gubernamentales.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional no la incluyó en su listado corto de siete personas que recomendaron en un informe de mayoría para ser consideradas por el pleno de la Asamblea. Sin embargo, un informe de minoría fue considerado por el pleno legislativo que amplió la lista de posibles defensores a todos los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, sin limitarse a los 7 escogidos por la mayoría.

“Yo en realidad todo lo miro por el prisma de la Constitución”, comentó Russo al ser cuestionada sobre su elección. “Usted tiene que revisar las normas de la Constitución que señalan que es la Asamblea Nacional de Diputados la que nombra al defensor o defensora del Pueblo y no es realmente una comisión. Hay que revisar la normativa constitucional porque si usted ve que los diputados de la Asamblea todos en su conjunto, los 71, son los que realmente representan al pueblo entonces un nombramiento de esta categoría no puede ser hecho por un grupo de personas”, concluyó.

Russo compartió que tiene una reunión agendada con su predecesor, Leblanc, este martes. También apuntó que varias asociaciones se acercaron a ella durante una cita eucarística el domingo con cuestionamientos, aunque no detalló cuáles eran estos cuestionamientos.

”Yo les di mi teléfono personal para que me llamaran y nos pusiéramos de acuerdo una vez que yo entre a la Defensoría porque yo no tengo ningún inconveniente en atenderlos y ver de qué manera podemos solucionar y que ellos realmente puedan sentirse atendidos”, relató.