Empresas piden cambios a licitación de $80 millones para limpieza de nueve hospitales

La licitación para contratar los servicios de limpieza y desinfección de nueve hospitales públicos por más de $80 millones enfrenta cuestionamientos de varias de las empresas interesadas en participar en el proceso, que consideran que algunos requisitos establecidos por el <b>Ministerio de Salud (Minsa) podrían limitar la competencia.</b>Las observaciones surgieron durante la reunión previa y de homologación del acto público convocado por la entidad, <b>que reunió a 23 empresas interesadas en competir por un contrato valorado en $80,074,999.79 y con una vigencia de cinco años.</b>La contratación contempla la prestación de los servicios de aseo, limpieza y desinfección <b>en el Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, el Hospital Cecilio A. Castillero, el Hospital Regional Nicolás A. Solano, el Instituto Nacional de Salud Mental Matías Hernández, el Hospital San Miguel Arcángel, el Hospital Dr. Luis 'Chicho' Fábrega, el Hospital Aquilino Tejeira y el Hospital Guillermo Sánchez Borbón.</b>