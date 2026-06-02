Salud digital en Panamá: tecnología, ética y atención humana marcan el debate

La transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y la experiencia del paciente fueron algunos de los temas centrales abordados durante el foro El futuro de la salud en Panamá: retos, innovación y sostenibilidad, organizado por La Estrella de Panamá.

El encuentro reunió a especialistas para analizar cómo las nuevas tecnologías están cambiando la práctica médica, los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial y la necesidad de mantener al paciente en el centro de las decisiones sanitarias.

Durante el primer panel, enfocado en la experiencia del paciente, participaron la abogada en Derecho Médico-Hospitalario y Fundadora de Derecho y Salud Panamá, la Dra. Dora Sánchez Pothá, junto con la Dra. Ruth Sarmiento, jefa de calidad del Hospital Santo Tomás.

Las panelistas coincidieron en que el sistema sanitario debe evolucionar hacia un modelo centrado en la persona y no únicamente en la enfermedad. Sarmiento destacó que la atención moderna debe responder no solo a las necesidades clínicas, sino también a las emocionales de los pacientes.

“Es importante cambiar el enfoque de atención centrada en el paciente, porque siempre lo miramos así, una atención que tratamos la enfermedad, y no tratamos a ese paciente, a esa persona como tal, y eso es el enfoque que nosotros debemos variar”, señaló la Dra. Sanchéz.

Por su parte, Sarmiento enfatizó que el respeto a los derechos y deberes de los pacientes debe guiar todas las decisiones institucionales y asistenciales. Además, advirtió sobre la creciente brecha de comunicación entre profesionales de la salud y usuarios del sistema.

“Yo creo que la empatía es fundamental en la prestación de servicios de salud y es una habilidad que nosotros tenemos que ir desarrollando y ayudando desde la academia”, afirmó Sánchez.

Las especialistas también abordaron el impacto de las redes sociales y el acceso masivo a la información médica, subrayando la importancia de fortalecer la transparencia institucional y ofrecer información clara y comprensible para los pacientes.

Inteligencia artificial: una revolución para la medicina

El segundo panel estuvo dedicado a la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en el sector salud. Participaron el doctor José Vicente Pachar Lucio, la Dra. Rita Tello Sáenz y el ingeniero Eduardo Amado, director de informática del Ministerio de Salud.

Pachar describió la inteligencia artificial como una de las revoluciones más trascendentales en la historia de la medicina, comparable al descubrimiento de los antibióticos o la anestesia.

“La inteligencia artificial en medicina efectivamente es una auténtica revolución y el acceso que nos da justamente a través de toda la tecnología nos permite ver que lo que se está haciendo en medicina”, expresó.

El especialista explicó que estas herramientas ya son utilizadas para apoyar diagnósticos, interpretar imágenes radiológicas y analizar muestras patológicas, aunque insistió en que el criterio clínico y la relación médico-paciente continúan siendo insustituibles.

Amado destacó los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio de Salud, entre ellos la telesalud, las videoconsultas para pacientes crónicos y los proyectos de hospital virtual que permiten interpretar estudios diagnósticos a distancia, reduciendo tiempos de espera y ampliando el acceso a especialistas.

Según explicó, Panamá también trabaja en sistemas de inteligencia artificial capaces de apoyar la atención primaria y optimizar procesos clínicos, siempre bajo supervisión médica.

Retos éticos y legales

Uno de los principales temas de discusión fue la responsabilidad profesional ante decisiones apoyadas por inteligencia artificial.

Pachar advirtió que, aunque estas herramientas pueden fortalecer las capacidades de los profesionales, la responsabilidad ética y legal continúa recayendo en el personal de salud.

En la misma línea, la Dra. Tello resaltó la importancia de actualizar los consentimientos informados y garantizar que los pacientes comprendan cuándo una decisión médica, un procedimiento o un diagnóstico cuentan con asistencia tecnológica.

Los panelistas coincidieron en que el desarrollo de la salud digital debe avanzar acompañado de regulaciones claras, protección de datos, capacitación profesional y una sólida formación ética.

Una salud más humana

A pesar del protagonismo de la tecnología, el mensaje final del foro fue que la innovación debe estar al servicio de las personas.

Los participantes señalaron que el futuro de la salud no dependerá únicamente de la inteligencia artificial o de la infraestructura tecnológica, sino también de la capacidad del sistema para mantener la empatía, la comunicación efectiva y el bienestar tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud.

“Ha sido un trabajo largo de modernización porque no es solamente lo tecnológico, sino que es inculcar al médico a la parte de la atención a aprender temas tecnológicos en otros países”, concluyó Amado.