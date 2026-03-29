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Telemedicina en Panamá: ministro de salud explica cómo funcionará

Ministro Fernando Boyd Galindo explica el plan de telemedicina en Panamá
Ministro Fernando Boyd Galindo explica el plan de telemedicina en Panamá hillside7 / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/03/2026 14:43
El Minsa proyecta ampliar atención médica remota en el país, afirma el ministro Boyd.

El Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en la implementación de un sistema de telemedicina para la atención de pacientes, inspirado en el modelo utilizado en El Salvador, con el objetivo de modernizar el acceso a los servicios de salud.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó en una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro Reporta, que esta iniciativa surge ante la necesidad de buscar alternativas frente al tiempo que toma formar especialistas y a factores sociales como el aumento del costo del combustible.

Según detalló, el sistema permitirá que los pacientes puedan agendar citas y recibir atención médica desde sus hogares, evitando gastos de transporte y largas esperas en centros de salud y salas de urgencias. A través de una llamada desde el celular, los usuarios se comunicarán con un centro de atención médica que contará inicialmente con entre 25 y 50 médicos, con proyección de alcanzar 200 profesionales el próximo año.

El modelo contempla que el médico contacte al paciente de forma remota, apoyado por herramientas de inteligencia artificial que facilitarán la evaluación inicial mediante preguntas, permitiendo orientar un diagnóstico y la prescripción de medicamentos.

El titular de Salud indicó que actualmente ya existe una estructura de atención para pacientes crónicos mediante telemedicina, con 12 médicos en operación, pero la meta es ampliar el servicio a toda la población.

De acuerdo con las proyecciones del Minsa, se espera alcanzar entre 500 mil y un millón de consultas este año, y llegar a tres millones en 2027. El ministro destacó que en El Salvador este sistema ha permitido realizar hasta 17 millones de consultas telefónicas, reduciendo en un 60% la afluencia en centros de salud.

Con esta iniciativa, Panamá busca dar un paso hacia la digitalización de los servicios médicos y mejorar el acceso a la atención de salud en todo el país.

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