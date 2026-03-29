Telemedicina en Panamá: ministro de salud explica cómo funcionará

El modelo contempla que el médico contacte al paciente de forma remota, apoyado por herramientas de inteligencia artificial que facilitarán la evaluación inicial mediante preguntas, permitiendo orientar un diagnóstico y la prescripción de medicamentos.El titular de Salud indicó que actualmente ya existe una estructura de atención para pacientes crónicos mediante telemedicina, con 12 médicos en operación, pero la meta es ampliar el servicio a toda la población.De acuerdo con las proyecciones del Minsa, se espera alcanzar entre 500 mil y un millón de consultas este año, y llegar a tres millones en 2027. El ministro destacó que en El Salvador este sistema ha permitido realizar hasta 17 millones de consultas telefónicas, reduciendo en un 60% la afluencia en centros de salud.Con esta iniciativa, Panamá busca dar un paso hacia la digitalización de los servicios médicos y mejorar el acceso a la atención de salud en todo el país.