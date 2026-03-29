Telemedicina en Panamá: ministro de salud explica cómo funcionará

El Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en la implementación de un sistema de telemedicina para la atención de pacientes, inspirado en el modelo utilizado en El Salvador, con el objetivo de modernizar el acceso a los servicios de salud.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó en una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro Reporta, que esta iniciativa surge ante la necesidad de buscar alternativas frente al tiempo que toma formar especialistas y a factores sociales como el aumento del costo del combustible.

Según detalló, el sistema permitirá que los pacientes puedan agendar citas y recibir atención médica desde sus hogares, evitando gastos de transporte y largas esperas en centros de salud y salas de urgencias. A través de una llamada desde el celular, los usuarios se comunicarán con un centro de atención médica que contará inicialmente con entre 25 y 50 médicos, con proyección de alcanzar 200 profesionales el próximo año.