Mulino y Fujimori acuerdan relanzar la relación comercial entre Panamá y Perú

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes 28 de julio su primera reunión bilateral con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la que ambos acordaron impulsar una nueva etapa en las relaciones entre ambos países con énfasis en el fortalecimiento de los vínculos comerciales y económicos.

El encuentro se desarrolló horas antes de la ceremonia de juramentación de Fujimori en el Congreso peruano y tuvo como eje principal la reactivación de la agenda bilateral mediante la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, el desarrollo de proyectos portuarios y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Durante la reunión, ambos mandatarios coincidieron en que Panamá y Perú mantienen una relación estratégica basada en la complementariedad de sus economías y en la necesidad de ampliar las oportunidades de intercambio comercial.

“Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio. Yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá”, afirmó Mulino.

Los presidentes también acordaron explorar la negociación de un acuerdo de cielos abiertos, con el objetivo de facilitar la conectividad aérea entre ambos países y fortalecer el intercambio comercial, turístico y de inversiones.

Otro de los temas abordados fue la permanencia de Panamá en la lista fiscal peruana. Mulino planteó avanzar en conversaciones para lograr la exclusión del país de ese listado como parte del fortalecimiento de la relación económica bilateral.

En materia de cooperación internacional, el mandatario panameño extendió una invitación formal a Fujimori para participar en el Foro Económico 2027 que organizará en Panamá el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En la reunión participó además el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien acompaña al presidente Mulino en su agenda oficial en Perú.