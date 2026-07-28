La Luna del Ciervo alcanzará su máximo brillo este miércoles: ¿a qué hora verla en Panamá?

Aunque la fase de luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación a las 9:36 a.m., el mejor momento para observarla será después del atardecer, entre las 6:30 p.m. y 7:30 p.m., cuando aparezca por el horizonte este.Durante la noche, el satélite natural permanecerá visible en el cielo, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes.Para una mejor experiencia, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y con una vista despejada del cielo. La Luna del Ciervo podrá observarse a simple vista desde distintos puntos del país.