La Luna del Ciervo alcanzará su máximo brillo este miércoles: ¿a qué hora verla en Panamá?

La Luna del Ciervo, conocida como la luna llena de julio, alcanzará su máxima iluminación este miércoles 29 de julio y podrá ser observada desde Panamá si las condiciones meteorológicas son favorables.

Este fenómeno astronómico destaca no solo por su brillo, sino también por la historia detrás de su nombre. La denominación proviene de antiguos pueblos nativos de Norteamérica, quienes relacionaban esta época del año con el crecimiento de nuevos cuernos en los ciervos machos, cubiertos inicialmente por una suave capa de piel.

La Luna del Ciervo es uno de los eventos celestes más esperados del mes y representa una combinación entre la observación astronómica y las tradiciones culturales que han pasado de generación en generación.