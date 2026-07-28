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Ciencia

La Luna del Ciervo alcanzará su máximo brillo este miércoles: ¿a qué hora verla en Panamá?

La Luna del Ciervo iluminará el cielo este miércoles 29 de julio y podrá observarse desde Panamá durante la noche.
La Luna del Ciervo iluminará el cielo este miércoles 29 de julio y podrá observarse desde Panamá durante la noche. G.C. / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/07/2026 14:43
El cielo panameño será escenario de la Luna del Ciervo, la tradicional luna llena del mes de julio.

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La Luna del Ciervo, conocida como la luna llena de julio, alcanzará su máxima iluminación este miércoles 29 de julio y podrá ser observada desde Panamá si las condiciones meteorológicas son favorables.

Este fenómeno astronómico destaca no solo por su brillo, sino también por la historia detrás de su nombre. La denominación proviene de antiguos pueblos nativos de Norteamérica, quienes relacionaban esta época del año con el crecimiento de nuevos cuernos en los ciervos machos, cubiertos inicialmente por una suave capa de piel.

La Luna del Ciervo es uno de los eventos celestes más esperados del mes y representa una combinación entre la observación astronómica y las tradiciones culturales que han pasado de generación en generación.

¿A qué hora ver la Luna del Ciervo en Panamá? Este es el momento ideal para disfrutarla

Aunque la fase de luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación a las 9:36 a.m., el mejor momento para observarla será después del atardecer, entre las 6:30 p.m. y 7:30 p.m., cuando aparezca por el horizonte este.

Durante la noche, el satélite natural permanecerá visible en el cielo, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes.

Para una mejor experiencia, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y con una vista despejada del cielo. La Luna del Ciervo podrá observarse a simple vista desde distintos puntos del país.

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