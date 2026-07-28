Deterioro en la aspiración salarial: pretensión sufre caída de 6,59% en el primer semestre

Durante los primeros seis meses de 2026, la pretensión salarial de la fuerza laboral en Panamá registró un descenso del 6,59%, situando el promedio mensual requerido en $998 al cierre de junio. El comportamiento confirma una contracción en las expectativas económicas de los solicitantes de empleo, revirtiendo el crecimiento de 1,63% registrado en el mismo periodo de 2025 y superando la reducción del 3,36% reportada en el primer semestre de 2024. De acuerdo con el informe del mercado de empleo de la plataforma Konzerta, las aspiraciones monetarias iniciaron el año en su punto más alto con $1.011 en enero. No obstante, la tendencia a la baja redujo los montos en los meses siguientes, mostrando $994 en febrero y un leve ajuste en junio que no compensó la caída interanual del 6,41% con respecto al mismo mes de 2025. “En contraste con el crecimiento de 2025 y casi duplicando la disminución registrada en 2024, el primer semestre de 2026 marca una clara tendencia a la baja en los salarios pretendidos. Aun así, el mercado busca su punto de equilibrio: el leve repunte de junio sugiere que las personas podrían estar recuperando la confianza y recomponiendo sus pretensiones salariales”, afirmó Miguel Bechara, Director de Multitrabajos.com en Jobint.

Brechas por jerarquía y sectores

El requerimiento de sueldo varió según el nivel del puesto. En junio, las posiciones de jefatura y supervisión solicitaron en promedio $1.281 mensuales, lo que significó una baja de 0,80% frente al mes anterior. Por el contrario, los perfiles de nivel senior y semi-senior registraron un incremento de 0,85%, promediando $1.042 al mes. Para las vacantes de nivel junior, la pretensión bajó 0,57%, fijándose en $740 mensuales. En el segmento senior y semi-senior, la aspiración más elevada la lideró el puesto de Ingeniería Civil (en el área de Producción, Abastecimiento y Logística) con $2.000 mensuales. Le siguieron Liderazgo de Proyecto en Tecnología y Sistemas, y Planeamiento Económico-Financiero en Administración y Finanzas, ambos con $1.500 al mes. En el extremo opuesto, la solicitud de sueldo más baja en esta jerarquía se ubicó en Caja con $700, y Atención al Cliente con $785. Para las vacantes junior, las pretensiones más altas las registraron Redes ($825) en Tecnología y Sistemas, junto con Capacitación en Recursos Humanos y Multimedia en Marketing, ambas con $800 mensuales. Los requerimientos más bajos para personal sin experiencia correspondieron a Mantenimiento y Limpieza ($637), Telecomunicaciones ($650) y Almacén/Expedición ($650).

Comportamiento de la brecha de género