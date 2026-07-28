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Deterioro en la aspiración salarial: pretensión sufre caída de 6,59% en el primer semestre

Las mujeres representan más del 54% de las postulaciones en cargos senior y semi-senior en Panamá.
Las mujeres representan más del 54% de las postulaciones en cargos senior y semi-senior en Panamá. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 28/07/2026 16:37
La aspiración salarial en Panamá cayó a $998 en junio de 2026. Los sueldos pretendidos bajaron 6,59% en el primer semestre según reporte

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Durante los primeros seis meses de 2026, la pretensión salarial de la fuerza laboral en Panamá registró un descenso del 6,59%, situando el promedio mensual requerido en $998 al cierre de junio. El comportamiento confirma una contracción en las expectativas económicas de los solicitantes de empleo, revirtiendo el crecimiento de 1,63% registrado en el mismo periodo de 2025 y superando la reducción del 3,36% reportada en el primer semestre de 2024.

De acuerdo con el informe del mercado de empleo de la plataforma Konzerta, las aspiraciones monetarias iniciaron el año en su punto más alto con $1.011 en enero. No obstante, la tendencia a la baja redujo los montos en los meses siguientes, mostrando $994 en febrero y un leve ajuste en junio que no compensó la caída interanual del 6,41% con respecto al mismo mes de 2025.

“En contraste con el crecimiento de 2025 y casi duplicando la disminución registrada en 2024, el primer semestre de 2026 marca una clara tendencia a la baja en los salarios pretendidos. Aun así, el mercado busca su punto de equilibrio: el leve repunte de junio sugiere que las personas podrían estar recuperando la confianza y recomponiendo sus pretensiones salariales”, afirmó Miguel Bechara, Director de Multitrabajos.com en Jobint.

Brechas por jerarquía y sectores

El requerimiento de sueldo varió según el nivel del puesto. En junio, las posiciones de jefatura y supervisión solicitaron en promedio $1.281 mensuales, lo que significó una baja de 0,80% frente al mes anterior. Por el contrario, los perfiles de nivel senior y semi-senior registraron un incremento de 0,85%, promediando $1.042 al mes. Para las vacantes de nivel junior, la pretensión bajó 0,57%, fijándose en $740 mensuales.

En el segmento senior y semi-senior, la aspiración más elevada la lideró el puesto de Ingeniería Civil (en el área de Producción, Abastecimiento y Logística) con $2.000 mensuales. Le siguieron Liderazgo de Proyecto en Tecnología y Sistemas, y Planeamiento Económico-Financiero en Administración y Finanzas, ambos con $1.500 al mes. En el extremo opuesto, la solicitud de sueldo más baja en esta jerarquía se ubicó en Caja con $700, y Atención al Cliente con $785.

Para las vacantes junior, las pretensiones más altas las registraron Redes ($825) en Tecnología y Sistemas, junto con Capacitación en Recursos Humanos y Multimedia en Marketing, ambas con $800 mensuales. Los requerimientos más bajos para personal sin experiencia correspondieron a Mantenimiento y Limpieza ($637), Telecomunicaciones ($650) y Almacén/Expedición ($650).

Comportamiento de la brecha de género

El reporte detalló que la brecha salarial por género se situó en 4,57% a favor de los hombres en junio, reduciéndose 1,3 puntos porcentuales en comparación con el 5,87% registrado en junio de 2025. El salario pretendido por la población masculina fue de $1.015 al mes, mientras que el de las mujeres se ubicó en $971.

A pesar de aspirar a montos salariales inferiores, las mujeres mantuvieron la mayor participación en las postulaciones para rangos semi-senior y senior, acumulando el 54,15% del total en junio. En contraste, los hombres predominaron en las solicitudes para cargos de jefatura y responsabilidad con un 58,78%, así como en las vacantes junior con el 50,68%.

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