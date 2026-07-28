Deterioro en la aspiración salarial: pretensión sufre caída de 6,59% en el primer semestre

Durante los primeros seis meses de 2026, la pretensión salarial de la fuerza laboral en Panamá registró un descenso del <b>6,59%</b>, situando el promedio mensual requerido en <b>$998</b> al cierre de junio. El comportamiento confirma una contracción en las expectativas económicas de los solicitantes de empleo, revirtiendo el crecimiento de <b>1,63%</b> registrado en el mismo periodo de 2025 y superando la reducción del <b>3,36%</b> reportada en el primer semestre de 2024. De acuerdo con el informe del mercado de empleo de la plataforma <b>Konzerta</b>, las aspiraciones monetarias iniciaron el año en su punto más alto con <b>$1.011</b> en enero. No obstante, la tendencia a la baja redujo los montos en los meses siguientes, mostrando <b>$994</b> en febrero y un leve ajuste en junio que no compensó la caída interanual del <b>6,41%</b> con respecto al mismo mes de 2025. <i>'En contraste con el crecimiento de 2025 y casi duplicando la disminución registrada en 2024, el primer semestre de 2026 marca una clara tendencia a la baja en los salarios pretendidos. Aun así, el mercado busca su punto de equilibrio: el leve repunte de junio sugiere que las personas podrían estar recuperando la confianza y recomponiendo sus pretensiones salariales'</i>, afirmó <b>Miguel Bechara</b>, Director de Multitrabajos.com en Jobint.