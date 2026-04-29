Así se verá la ‘Luna de las flores’ en Panamá

La llamada “Luna de las Flores”, nombre que proviene de la temporada de floración en el hemisferio norte, alcanzará su punto máximo el 1 de mayo de 2026, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista en todo el país.

Este año, el fenómeno tendrá un detalle especial: se tratará de una microluna, es decir, ocurrirá cuando el satélite esté en su punto más alejado de la Tierra.

Esto hará que se perciba ligeramente más pequeña y con menor brillo en comparación con otras lunas llenas.

Claves para observarla mejor

Fecha:

1 de mayo de 2026

Hora ideal:

Al atardecer, cuando la luna comienza a salir por el este

Dónde verla:

Playas, áreas rurales o zonas elevadas con poca luz artificial

Equipo:

No se necesita telescopio; binoculares pueden mejorar la experiencia

En Panamá, uno de los mejores momentos para apreciarla será justo después de la puesta del sol, cuando la luna aparece en el horizonte con tonos más cálidos y un efecto visual más impactante.

Un mes con doble espectáculo lunar

Mayo de 2026 no traerá solo una luna llena. También se registrará una Luna Azul hacia finales del mes el 31 de mayo, un evento poco frecuente que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes calendario.

Esto convierte a mayo en un periodo especial para los amantes de la astronomía y la observación del cielo nocturno.