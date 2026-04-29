Fiscalía de Estados Unidos acusa de narcotráfico a gobernador de estado mexicano de Sinaloa

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles 29 de abril de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el político mexicano de más alto rango en funciones señalado por nexos con el crimen organizado.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

Entre los funcionarios señalados están también el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

En respuesta, Rocha Moya rechazó en la red social X las acusaciones de la fiscalía al asegurar que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

“Este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la ‘Cuarta Transformación’”, dijo en referencia al partido oficialista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador añadió que la acusación es una estrategia para “violentar el orden constitucional”, en específico “la soberanía nacional”.

Vínculos con los ‘Chapitos’

La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.

Antes de ser gobenador, Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue diputado local y senador por Sinaloa.

Su gestión ha estado marcada por la violencia entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: los “Chapitos” y los herederos de Ismael “Mayo” Zambada, quien fue detenido en julio de 2024. El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos.

Sus presuntos nexos con el crimen organizado salieron a la luz con una carta del “Mayo” Zambada en la que afirmaba que fue sustraído hacia Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.