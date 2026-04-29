Asamblea aprueba en primer debate reformas a ley penal adolescente

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 539, que modifica la Ley 40 de 26 de agosto de 1999 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. La propuesta, impulsada por el diputado Pérez Barboni, introduce cambios relacionados con la responsabilidad penal de menores de edad y las medidas aplicables a adolescentes involucrados en delitos. Entre las modificaciones planteadas se establece que los adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir la mayoría de edad podrán enfrentar una mayor carga penal dentro del sistema de justicia juvenil. En tanto, los menores de 12 y 13 años quedarían sujetos a programas de resocialización, tratamientos terapéuticos y atención psicológica.

Según explicó el diputado proponente, la iniciativa busca actualizar la legislación vigente y adecuarla a las condiciones actuales de la jurisdicción penal juvenil. “Con esta iniciativa se están robusteciendo las medidas para que sean acordes a la jurisdicción penal actual”, señaló durante la discusión del proyecto. La propuesta también contempla que adolescentes vinculados a investigaciones penales puedan ser sometidos a detención preventiva mientras avanzan los procesos judiciales y posteriormente cumplan las sanciones que determine el juzgado competente. Reforma a una ley vigente desde 1999 La Ley 40, vigente desde hace más de dos décadas, regula la responsabilidad penal de adolescentes que incurran en infracciones a la ley penal y establece procedimientos especiales dentro de la jurisdicción de menores.