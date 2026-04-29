Asamblea aprueba en primer debate reformas a ley penal adolescente

Según explicó el diputado proponente, la iniciativa busca actualizar la legislación vigente y adecuarla a las condiciones actuales de la jurisdicción penal juvenil.'Con esta iniciativa se están robusteciendo las medidas para que sean acordes a la jurisdicción penal actual', señaló durante la discusión del proyecto.La propuesta también contempla que adolescentes vinculados a investigaciones penales puedan ser sometidos a detención preventiva mientras avanzan los procesos judiciales y posteriormente cumplan las sanciones que determine el juzgado competente.Reforma a una ley vigente desde 1999La Ley 40, vigente desde hace más de dos décadas, regula la responsabilidad penal de adolescentes que incurran en infracciones a la ley penal y establece procedimientos especiales dentro de la jurisdicción de menores.