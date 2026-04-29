Intoxicación por agroquímico en escuela de Coclé deja 25 estudiantes bajo observación

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la tarde de este miércoles 29 de abril que los 25 estudiantes afectados por la exposición a un agroquímico en la IPT Omar Torrijos Herrera, ubicada en Olá, provincia de Coclé, se encuentran bajo atención médica y fuera de peligro.

De acuerdo con el reporte del Minsa, 15 de los estudiantes fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, mientras que otros 10 fueron atendidos en el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, tras presentar síntomas por inhalación del químico.

Las autoridades sanitarias detallaron que todos los estudiantes permanecen en observación dentro del sistema de salud, como medida preventiva ante posibles efectos secundarios.

El Minsa indicó que se mantiene la recomendación de vigilancia médica entre 48 y 72 horas, debido a la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías relacionadas con la exposición al agroquímico.

La exposición de los estudiantes se conoce luego que el Minsa informara la noche de este sábado 25 de abril que 28 personas fueron afectadas por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón.

De acuerdo con el Minsa, los afectados fueron atendidos en el sistema integrado de salud y actualmente se encuentran fuera de peligro.

Del total de pacientes atendidos, 14 están registrados como asegurados y otros 14 como no asegurados, lo que refleja la atención brindada sin distinción en la red pública.

Las autoridades detallaron que, salvo un paciente que recibió egreso directo desde la policlínica, la mayoría de los afectados completó su periodo de observación médica en el Hospital Manuel Amador Guerrero y ya fue dada de alta.