¿A qué hora será el eclipse en Panamá? Horarios y detalles clave

La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, el cielo panameño será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total o “Luna de Sangre”, que teñirá de rojo el disco lunar y podrá observarse desde distintos puntos del país.

El director nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Rodney Delgado, explicó que el evento se desarrollará en varias fases a lo largo de la madrugada. En Panamá, los momentos clave serán a las 3:44 a.m., cuando inicie la fase penumbral; a las 4:50 a.m., con el comienzo de la fase parcial; a las 6:04 a.m., cuando arranque la totalidad y la Luna se torne roja; y a las 6:29 a.m., cuando se alcance el punto máximo visible en el país.

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse a simple vista sin necesidad de protección especial. Sin embargo, se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de luces artificiales, y utilizar binoculares o un pequeño telescopio para apreciar mejor los cambios de tonalidad en la superficie lunar.