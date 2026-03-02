¿A qué hora será el eclipse en Panamá? Horarios y detalles clave

La <b>Luna de Sangre</b> es el nombre popular de un eclipse lunar total, fenómeno que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite. Cuando la Luna entra completamente en la parte más oscura de esa sombra, no se apaga, sino que adquiere un tono rojizo o cobrizo.Ese color se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol: dispersa los tonos azules y permite que los rojos lleguen hasta la superficie lunar, creando el efecto característico. Es el mismo principio que explica los colores intensos de los atardeceres.No es un evento peligroso y puede observarse a simple vista. Aunque pueden ocurrir hasta tres eclipses lunares totales en un año a nivel mundial, no siempre son visibles desde el mismo país, por lo que pueden pasar varios años antes de que se repita uno en una misma región.