  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

¿A qué hora será el eclipse en Panamá? Horarios y detalles clave

Panamá vivirá la ‘Luna de Sangre’ la madrugada del 3 de marzo
Panamá vivirá la ‘Luna de Sangre’ la madrugada del 3 de marzo Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/03/2026 11:07
La fase de totalidad será visible en el país en las primeras horas del día.

La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, el cielo panameño será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total o “Luna de Sangre”, que teñirá de rojo el disco lunar y podrá observarse desde distintos puntos del país.

El director nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Rodney Delgado, explicó que el evento se desarrollará en varias fases a lo largo de la madrugada. En Panamá, los momentos clave serán a las 3:44 a.m., cuando inicie la fase penumbral; a las 4:50 a.m., con el comienzo de la fase parcial; a las 6:04 a.m., cuando arranque la totalidad y la Luna se torne roja; y a las 6:29 a.m., cuando se alcance el punto máximo visible en el país.

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse a simple vista sin necesidad de protección especial. Sin embargo, se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de luces artificiales, y utilizar binoculares o un pequeño telescopio para apreciar mejor los cambios de tonalidad en la superficie lunar.

Qué es la Luna de Sangre y cada cuánto ocurre

La Luna de Sangre es el nombre popular de un eclipse lunar total, fenómeno que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta proyecta su sombra sobre el satélite. Cuando la Luna entra completamente en la parte más oscura de esa sombra, no se apaga, sino que adquiere un tono rojizo o cobrizo.

Ese color se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol: dispersa los tonos azules y permite que los rojos lleguen hasta la superficie lunar, creando el efecto característico. Es el mismo principio que explica los colores intensos de los atardeceres.

No es un evento peligroso y puede observarse a simple vista. Aunque pueden ocurrir hasta tres eclipses lunares totales en un año a nivel mundial, no siempre son visibles desde el mismo país, por lo que pueden pasar varios años antes de que se repita uno en una misma región.

VIDEOS
Lo Nuevo