Las 5 claves de Panamá y el mundo | 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo, la agenda informativa en Panamá y el mundo llega cargada de información, entre la que se destacan los siguientes temas:

-Este 2 de marzo de 2026 inició el año escolar en Panamá con la participación de más de 800 mil estudiantes y 52 mil docentes en todo el país. De la matrícula total, 737,200 alumnos corresponden al sistema oficial y 139,405 al sector particular.

-El Minsiterio de Educación (Meduca) informó que 13 centros educativos ubicados en Colón (1), Emberá Wounaan (1), Darién (3) y Ngäbe Buglé (8) desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales mediante módulos y otras estrategias pedagógicas.

-La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que reforzó la vigilancia en zonas escolares y puntos estratégicos. De acuerdo con el aforo de las 8:50 a.m., por el Puente de las Américas transitaron 26,088 vehículos en dirección hacia la ciudad, mientras que por la vía del Puente Centenario se registraron 11,037.

-El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, expresó la profunda preocupación del Gobierno Nacional ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

-Un dron impacta las instalaciones militares británicas en Chipre, horas después de que el Gobierno del Reino Unido autorizara a Estados Unidos utilizar bases británicas para operaciones contra depósitos de misiles iraníes. El Ministerio de Defensa confirmó que el ataque causó daños limitados y no dejó víctimas, y que las fuerzas continúan operando con normalidad