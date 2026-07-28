¿Habrá cortes de agua? Idaan anuncia horarios de mantenimiento del 29 de julio al 2 de agosto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó a la ciudadanía sobre el calendario de trabajos de mantenimiento programado que se estarán realizando durante la semana del 29 de julio al 2 de agosto de 2026.

A través de sus redes sociales, la entidad dio a conocer las fechas y horarios de las labores que estarán ejecutando sus equipos técnicos con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema de agua potable y realizar mejoras en la red de distribución.

El Idaan recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los horarios establecidos para cada jornada de trabajo y tomar las medidas necesarias, como almacenar agua con anticipación en caso de posibles afectaciones temporales en el suministro.