¿Habrá cortes de agua? Idaan anuncia horarios de mantenimiento del 29 de julio al 2 de agosto

<i><b>Bocas del Toro </b></i><b>Planta potabilizadora Guabito</b>Trabajo a realizar: Lavado y mantenimiento al tanque de almacenamiento de agua potable de 300 mil galones.Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Área afectada: Guabito.<b>Planta potabilizadora Isla Colón</b>Trabajo a realizar: Limpieza y mantenimiento del tanque de almacenamiento de 200 mil galones.Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Área afectada: Isla Colón.<i><b>Chiriquí</b></i>Planta potabilizadora Barú – Paso CanoaTrabajo a realizar: Limpieza del tren #2, sedimentador y floculador.Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.Áreas afectadas: Paso Canoas Arriba, Progreso y Puerto Armuelles.<b>Planta potabilizadora San Bartolo</b>Trabajo a realizar: Apertura del área de embalse para limpieza de algas.Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Áreas afectadas: Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar y Bella Vista.<b>Planta potabilizadora Santa Marta</b>Trabajo a realizar:Desinfección de filtros 3 y 4.Limpieza de fosas en la toma del río Divalá.Fechas y horarios:29 de julio de 2026, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.31 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.Áreas afectadas: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.<b>Planta potabilizadora Dolega</b>Trabajo a realizar: Limpieza del tren #1, sedimentador y floculador.Fecha y horario: 30 de julio de 2026, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.Áreas afectadas: Dolega cabecera, Dolega parte alta, cementerio, barriada Alvarado y La Torre.