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Información útil

¿Habrá cortes de agua? Idaan anuncia horarios de mantenimiento del 29 de julio al 2 de agosto

El Idaan anuncia jornadas de mantenimiento y posibles afectaciones
El Idaan anuncia jornadas de mantenimiento y posibles afectaciones Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/07/2026 14:26
Varias áreas podrían verse impactadas por los trabajos de mantenimiento que realizará el Idaan esta semana.

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó a la ciudadanía sobre el calendario de trabajos de mantenimiento programado que se estarán realizando durante la semana del 29 de julio al 2 de agosto de 2026.

A través de sus redes sociales, la entidad dio a conocer las fechas y horarios de las labores que estarán ejecutando sus equipos técnicos con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema de agua potable y realizar mejoras en la red de distribución.

El Idaan recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los horarios establecidos para cada jornada de trabajo y tomar las medidas necesarias, como almacenar agua con anticipación en caso de posibles afectaciones temporales en el suministro.

Idaan anuncia trabajos y estas son las áreas que podrían verse afectadas

Bocas del Toro

Planta potabilizadora Guabito

Trabajo a realizar: Lavado y mantenimiento al tanque de almacenamiento de agua potable de 300 mil galones.

Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Área afectada: Guabito.

Planta potabilizadora Isla Colón

Trabajo a realizar:

Limpieza y mantenimiento del tanque de almacenamiento de 200 mil galones.

Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Área afectada: Isla Colón.

Chiriquí

Planta potabilizadora Barú – Paso Canoa

Trabajo a realizar: Limpieza del tren #2, sedimentador y floculador.

Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Áreas afectadas: Paso Canoas Arriba, Progreso y Puerto Armuelles.

Planta potabilizadora San Bartolo

Trabajo a realizar: Apertura del área de embalse para limpieza de algas.

Fecha y horario: 29 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Áreas afectadas: Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar y Bella Vista.

Planta potabilizadora Santa Marta

Trabajo a realizar:Desinfección de filtros 3 y 4.Limpieza de fosas en la toma del río Divalá.

Fechas y horarios:

29 de julio de 2026, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

31 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Áreas afectadas: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.

Planta potabilizadora Dolega

Trabajo a realizar: Limpieza del tren #1, sedimentador y floculador.

Fecha y horario: 30 de julio de 2026, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Áreas afectadas: Dolega cabecera, Dolega parte alta, cementerio, barriada Alvarado y La Torre.

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