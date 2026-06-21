Corte de agua afectará varias zonas de Isla Colón por reparaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este lunes 22 de junio, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., personal especializado realizará trabajos de reparación en la línea de 12” en la zona de Loma de la Y.

Durante estas labores, la planta potabilizadora de Isla Colón suspenderá operaciones, por lo que se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en las siguientes áreas: Isla Colón (centro), Big Creek, Playa Paunch, Carenero, Nueva Solución, La Solución y Saigon.

La entidad indicó que, una vez finalizados los trabajos, se reanudará la operación de la planta potabilizadora y el servicio de agua potable será restablecido de forma progresiva en las comunidades afectadas.