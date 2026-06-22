Mulino y Petro dialogan sobre agenda común: estos fueron los temas clave de la reunión

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes un encuentro bilateral con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en el Palacio de las Garzas, en el contexto de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

La reunión estuvo enfocada en el fortalecimiento de la agenda común entre ambos países, con énfasis en temas estratégicos como migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales, áreas en las que ambos gobiernos manifestaron interés en ampliar la cooperación bilateral.

Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, mientras que el presidente Petro asistió junto a su canciller, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño.

Durante el encuentro, ambos mandatarios destacaron la histórica relación de hermandad entre Panamá y Colombia, subrayando la importancia de mantener y profundizar los lazos de cooperación en un contexto regional que exige respuestas conjuntas a desafíos compartidos.

Asimismo, coincidieron en que la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico representa una oportunidad para revitalizar los ideales de integración regional promovidos por el Libertador Simón Bolívar, impulsando nuevas iniciativas de acercamiento político, económico y social entre las naciones de América Latina.