Mulino y Petro dialogan sobre agenda común: estos fueron los temas clave de la reunión

El presidente de la República de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, sostuvo este lunes un encuentro bilateral con su homólogo colombiano, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, en el Palacio de las Garzas, en el contexto de las actividades conmemorativas del <b><a href="/tag/-/meta/congreso-anfictionico">Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá</a></b>.La reunión estuvo enfocada en el fortalecimiento de la agenda común entre ambos países, con énfasis en temas estratégicos como <b>migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales</b>, áreas en las que <b>ambos gobiernos manifestaron interés en ampliar la cooperación bilateral</b>.Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, mientras que <b>el presidente Petro asistió junto a su canciller, Rosa Villavicencio, y el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño</b>.Durante el encuentro, <b>ambos mandatarios destacaron la histórica relación de hermandad entre Panamá y Colombia</b>, subrayando la importancia de mantener y profundizar los lazos de cooperación en un contexto regional que exige respuestas conjuntas a desafíos compartidos.Asimismo, coincidieron en que <b>la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico representa una oportunidad para revitalizar los ideales de integración regional</b> promovidos por el Libertador Simón Bolívar, impulsando nuevas iniciativas de acercamiento político, económico y social entre las naciones de América Latina.