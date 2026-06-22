Panamá se blinda contra el sarampión: Minsa recibe 150 mil vacunas

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió este lunes 22 de junio un lote de 150 mil dosis de vacunas contra el sarampión y la rubéola, con el objetivo de reforzar la inmunización en las 15 regiones de salud del país ante los brotes registrados en varios países de la Región de las Américas.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que la distribución de las vacunas comenzó al mediodía hacia las distintas regiones sanitarias y hospitales nacionales, como parte de la estrategia para fortalecer la protección de la población frente a esta enfermedad.

De acuerdo con la funcionaria, desde el pasado 9 de mayo, cuando se detectó el primer caso importado de sarampión en Panamá, se han aplicado más de 170 mil dosis a nivel nacional. Añadió que el país se mantiene en estado de alerta desde hace dos años, tras la detección de casos en países como Perú y Ecuador.

Pese al escenario regional, Panamá no registra casos autóctonos de sarampión, sino únicamente tres casos importados, lo que, según las autoridades sanitarias, refleja el impacto positivo de la cobertura de vacunación y de las jornadas de inmunización desarrolladas en todo el territorio nacional.