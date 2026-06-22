Panamá se blinda contra el sarampión: Minsa recibe 150 mil vacunas

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> recibió este lunes 22 de junio un lote de <b>150 mil dosis de vacunas contra el sarampión y la rubéola</b>, con el objetivo de reforzar la inmunización en las 15 regiones de salud del país ante los brotes registrados en varios países de la Región de las Américas.La coordinadora del <a href="/tag/-/meta/pai-programa-ampliado-de-inmunizacion">Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)</a>, <b>Itzel de Hewitt</b>, informó que la distribución de las vacunas comenzó al mediodía hacia las distintas regiones sanitarias y hospitales nacionales, como parte de la estrategia para fortalecer la protección de la población frente a esta enfermedad.De acuerdo con la funcionaria, desde el pasado <b>9 de mayo</b>, cuando se detectó el primer caso importado de sarampión en Panamá, se han aplicado <b>más de 170 mil dosis</b> a nivel nacional. Añadió que el país se mantiene en estado de alerta desde hace dos años, tras la detección de casos en países como <b>Perú</b> y<b> Ecuador</b>.Pese al escenario regional, Panamá <b>no registra casos autóctonos de sarampión</b>, sino únicamente <b>tres casos importados</b>, lo que, según las autoridades sanitarias, refleja el impacto positivo de la cobertura de vacunación y de las jornadas de inmunización desarrolladas en todo el territorio nacional.